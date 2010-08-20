"باز بسته است" در نقد آسیب های عرصه هنر منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن شیخ حائری در این باره گفت: "باز بسته است" طنزنوشته و تلنگری است به هنرمندان به ویژه هنرمندان جوان که اگرچه تلاششان در عرصه هنر همیشه ستودنی است اما عرصه هنر نیز مانند همه عرصه های کار و تلاش نیازمند توجه و دقت است، هم برای انجام درست کار و هم برای انجام کار درست.

حائری گفت: کتاب در حقیقت می کوشد راه تفکر و راه تشخیص سره از ناسره و نقد خود برای هنرمندان را هموار کند. تصویرهای این کتاب آثار هنرنمایی جواد کشمیری است که در 28 طرح به تصویر کشیده شده و هنرمندان را به مواردی مانند زدن حرف دل مردم، واقعی دیدن، حرف حق را زدن، خلق هنر ماندگار بدون تاریخ مصرف و نقدپذیری تشویق کرده است.

وی در ادامه اشاره کرد: مبنای نوشتاری کتاب، ضرب المثل های رایج زبان فارسی است و سعی شده است زبان گفتار عامیانه در نوشتار رعایت شود و برای ایجاد ارتباط با مخاطب از تصاویر استفاده شده است.

شیخ حائری افزود: در این کتاب سعی شده آسیب های عرصه هنر برای هنرمندان به تصویر کشیده شود و مواردی مانند هنر سفارشی، خلق هنر برای رسیدن به جوایز جشنواره ها، هنر بازیچه قدرت و ثروت، درگیر اطلاعات هنری شدن، دور شدن از حلقه هنر مردمی، گریم خارج از عرف هنرمندان از جمله آسیب هایی که سعی شده در کتاب به تصویر کشیده شود.

"باز بسته است" مجموعه طنزنوشته و کاریکاتور تولید حوزه هنری استان تهران است که در 63 صفحه، شمارگان 2 هزار و 500 نسخه منتشر شده است.

