به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که کمیته استیناف فدراسیون فوتبال در رای خود علی دایی را محق دریافت مطالباتش از قرارداد با فدراسیون فوتبال ندانست، سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال کشورمان بامداد جمعه با حضور در برنامه نود و ارائه مدارک و مستندات قراردادش تاکید کرد این رای را قبول ندارد چرا که عدالت در آن رعایت نشده است.

علی دایی که تمامی نسخه های قرارداد و متمم های آن را نیز به همراه داشت، معتقد بود فدراسیون فوتبال مدعی متممی است که او امضا نکرده و تنها علی کفاشیان به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال آن را امضا کرده است.

دایی در مورد قراردادش با فدراسیون فوتبال گفت: قرارداد من با فدراسیون فوتبال سه ساله بود که سالهای دوم و سوم با توافق طرفین بحث مالی اش امضا می شد. این قرارداد 600 میلیون تومان برای سال اول بود که فدراسیون فوتبال موظف بود قبل از شروع نخستین تمرین 50 درصد آنرا را پرداخت کند.

وی ادامه داد: با این حال من در شرایطی که هیچ پولی از فدراسیون فوتبال نگرفته بودم تمرینات تیم ملی را شروع کردم. زمان قرارداد من از اول فروردین ماه سال 87 بود اما اولین پولی که از فدراسیون فوتبال گرفتم اواخر شهریور یا اوایل مهرماه بود.

دایی خاطرنشان کرد: در یکی از روزهای تمرین آقای ابراهیمی قرارداد را پیش من آورد و سر تمرین امضایش کردم اما چند وقت بعد متوجه شدم که فدراسیون فوتبال نمی خواهد مالیات را پرداخت کند. این در حالی بود که در مورد مربیان قبلی این اتفاق افتاده بود و مالیات همه مربیان را فدراسیون فوتبال پرداخت می کرد.

سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال کشورمان ادامه داد: پس از مطلع شدن از این موضوع با علی کفاشیان و مهدی تاج صحبت کردم و آقای کفاشیان قول داد مالیات بنده را نیز فدراسیون فوتبال پرداخت کند. اما متاسفانه الان زیر حرف شان زده اند و نمی خواهند به قولی که داده اند عمل کنند.

دایی ادامه داد: اگر همین حالا آقای کفاشیان دست روی قرآن بگذارد و بگویم که چنین حرفی را به من نزده و قول پرداخت مالیات بنده را نداده است، از تمام اهالی فدراسیون حتی از آبدارچی این فدراسیون عذرخواهی می کنم. من دنبال پول نیستم و اگر فدراسیون فوتبال مالیات قراردادم را می داد به هیچ عنوان شکایت نمی کردم اما حالا که کار به اینجا کشید می خواهم حقم را بگیرم.

وی در مورد مشکلی که در متمم قراردادش وجود دارد گفت: یکی از متمم های قرارداد من به تاریخ 21 بهمن ماه سال 87 است که بنده امضا کردم و آن را در اختیار فدراسیون فوتبال گذاشتم تا آقای کفاشیان هم امضا کند. اما متاسفانه نه تنها این متمم به من برگردانده نشده است بلکه متمم دیگری بر این متمم تنظیم شده است که در آن فقط امضای آقای کفاشیان وجود دارد و من آن را امضا نکرده ام.

دایی ادامه داد: جالب این است که فدراسیون فوتبال براساس همین متمم که تنها امضای آقای کفاشیان را دارد اقدام به صدور چک و سند پرداخت کرده است. در حالی که اصلا این متمم وجاهت قانونی ندارد و امضا متن پای ان نیست. چطور می شود که من متمم را امضا نکرده ام اما آقایان آن را کاملا قانونی می دانند و براساس همین متمم از من می خواهند که از حقم بگذرم.

در ادامه این برنامه صالحی رئیس کمیته استیناف فدراسیون فوتبال دقایق طولانی با علی دایی بر سر متمم های قراردادش بحث کردند که بازهم دایی روی مواضعش تاکید داشت. صالحی هم عنوان کرد که پرداخت ها و قول هایی که علی کفاشیان و مسئولان فدراسیون فوتبال به صورت شفاهی داده اند در حطیه اختیارات او نیست و کمیته استیناف تنها براساس مدارکی که در پرونده بوده حکم صادر کرده است.

علی دایی در ادامه به احتمال شکایتش به فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا اشاره کرد و گفت: برخلاف ادعای آقایان اگر شکایتی به فیفا ارسال شود که یک طرف آن فدراسیون فوتبال باشد قطعا فیفا وارد آن می شود و این پرونده را مورد بررسی قرار خواهد داد.

دایی در ادامه انتقاداتش از فدارسیون فوتبال خاطرنشان کرد: در سندی که بنده در اختیار دارم رقم پرداخت مالیات قرارداد من 230 میلیون تومان عنوان شده است که طبق قانون باید پنج درصد کل قرارداد به عنوان مالیات پرداخت شود. با یک حساب سرانگشتی مشخص می شود که این 230 میلیون تومان پنج درصد از رقمی خواهد بود که 4 میلیارد و 600 میلیون تومان می شود. سوال من این است که این آقایان این 230 میلیون تومان را از کجا درآورده اند؟

دایی در پاسخ به این پرسش که شما مدعی بوده اید آوردن و برداشتن شما از تیم ملی کار فدراسیون فوتبال نبود، حالا هم باید بروید از همان هایی که شما را آوردند پولتان را بگیرید گفت: آقایانی که بنده را آوردند الان در فوتبال نیستند. من با آقای علی آبادی تنها دو نشست داشتم که اگر لازم باشد دوباره سیر حضورم در تیم ملی را بازگو خواهم کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که حضور شما در تیم ملی زود نبود گفت: چنین اعتقادی ندارم. ممکن است در طول زمان انسان باتجربه تر شود . اما در تیم ملی به اندازه سالهای فوتبالم چیزهای زیادی آموختم. متاسفانه در تیم ملی با من خوب رفتار نشد و خصوصا در دیدار برابر امارات اتفاقاتی افتاد که هیچگاه آنها را بازگو نخواهم کرد.

دایی در مورد درگیری هایش با محمد مایلی کهن گفت: ایشان استاد و مربی بنده بوده اند و من هیچ وقت در این ماجرا شروع کننده نبوده ام. اما زمانی که ایشان اظهار نظری کنند بنده باید از حقم دفاع کنم.

سرمربی پیشین تیم ملی در مورد دعوت نکردن از علی کریمی در ان مقطع زمانی گفت: زمانی که علی آماده بود من او را به تیم ملی دعوت کردم اما آن اتفاقات رخ داد و خودش نخواست به تیم ملی بیاید. بنده هم دیگر او را دعوت نکردم با این حال اعتقاد دارم علی یکی از بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال ایران است و مسئولان باشگاه استیل آذین نباید با یک قهرمان ملی اینچنین برخورد می کردند.