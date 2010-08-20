80 درصد از حامیان ایتام کردستان غیر بومی هستند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، علی اکبر بسطامی شامگاه پنج شنبه و در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان، اظهار داشت: کل ایتام تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) استان کردستان هفت هزار و 666 نفر هستند که بالغ بر 80 درصد از این افراد حامیانی خارج از استان دارند.

وی عنوان کرد: از مجموع کلیه ایتام تحت پوشش استان کردستان شش هزار و 913 نفر از آنها دارای حامی بوده و 753 نفر نیز بدون حامی هستند که امیدواریم در ایام ماه مبارک رمضان تمامی کودکان کردستان دارای حامی شده تا بتوانند با کمک و حمایت مردم خیر و نیکوکار استان نسبت تامین مخارج مورد نیاز زندگی خود اقدام نمایند.

مدیر کل کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) استان کردستان با اشاره به حداقل هزینه ماهانه مورد نیاز برای حامیان کودکان، بیان داشت: هر فرد حامی باید در طول ماه حداقل 200 هزار ریال به حساب کودک واریز نماید که خوشبخاته اکثر حامیان کودکان کردستان از این مبلغ بیشتر پرداخت و حتی در شرایطی اقدام به ساخت مسکن و تامین سایر نیازهای کودکان بی سرپرست می کنند.

بسطامی در ادامه با اشاره به دیگر برنامه های کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) استان کردستان در ایام ماه مبارک رمضان، افزود: برپایی سفره های اطعام افراد نیازمند و اجرای طرح مفتاح الجنه با همکاری افراد خیر و مدیران و مسئولان دستگاه ها و سازمانهای دولتی از مهمترین برنامه های ایام این ماه مبارک به شمار می رود.

وی در پایان گفت: در حال حاضر بالغ بر 58 هزار خانوار کردستانی تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) استان می باشند که در بخشهای مختلف از جمله طرح شهید رجایی و زنان سرپرست خانوار از خدمات و حمایت های این نهاد به صورت نقدی و کمک های غیرنقدی استفاده می کنند.