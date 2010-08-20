به گزارش خبرنگار مهر، رسول کربکندی پس از شکست 3 بر 2 پنجشنبه شب تیمش برابر پرسپولیس در جمع خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی ضمن بیان این مطلب افزود: توان ما همین است و با وجود تلاش شبانه روزی که داریم در ارائه فوتبال زیبا موفق هستیم اما در نتیجه گیری خوب عمل نمی کنیم.

وی با بیان اینکه در فوتبال این روزها به فوتبال زیبا امتیاز نمی دهند گفت: باید بیشتر کار کنیم تا بتوانیم در کنار فوتبال زیبایی که بازی می کنیم امتیاز هم بگیریم. ما در بازی برابر پرسپولیس موقعیت های خوبی داشتیم و دو گل هم به این تیم پرطرفدار زدیم اما متاسفانه روی اشتباهات بچه گانه گل خوردیم.

سرمربی تیم فوتبال راه آهن شهرری تیمش را شایسته کسب حداقل یک امتیاز این این دیدار دانست و گفت: متاسفانه این روزها قضاوت ها هم به نفع ما نیست. اگر صدایمان درآید بیرونمان می کنند و اگر هم سکوت کنیم شرایط به همین منوال خواهد بود. باید حق مان را خودمان بگیریم.

کربکندی در ادامه خاطرنشان کرد: باید تلاش مان را دو برابر کنیم تا بتوانیم با هماهنگ و کار بیشتر در هفته های آینده امتیازات لازم را نیز کسب کنیم.

وی در پاسخ به این پرسش که با این شکست ها نگران آینده کاری خود در راه آهن نیستید گفت: من یک مربی حرفه ای هستم و تا زمانی که باشگاه صلاح بداند در کنار این تیم خواهم بود. تا لحظه آخر کارم را با قدرت انجام می دهم و امیدوارم با یک پیروزی از این وضعیت خارج شویم.

دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و راه آهن شهرری در هفته پنجم دهمین دوره رقابتهای لیگ برتر پنجشنبه شب با برتری 3 بر 2 شاگردان علی دایی در ورزشگاه آزادی به پایان رسید.