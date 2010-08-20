این 50 درصد فوتبال پرسپولیس است/ قهرمان ملی شایسته این رفتار نیست

به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی که پس از پیروزی 3 بر 2 تیمش برابر راه آهن شهرری در سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی با خبرنگاران گفتگو می کرد ضمن بیان این مطلب به ارزیابی اش از بازی پرداخت و گفت: ما دو گل بد خوردیم اما زیبا بازی کردیم. در نیمه دوم موقعیت های زیادی روی دروازه حریف خلق کردیم اما نتوانستیم از آنها به خوبی استفاده کنیم.

وی ادامه داد: در این بازی با وجود اینکه موقعیت های زیادی داشتیم و می توانستیم 7 - 8 گل به راه آهن بزنیم اما روی اشتباهات فردی گل خوردیم که باید برای رفع این مشکل تمرینات بیشتری را انجام دهیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس از رشد تیمش نسبت به هفته های قبل ابراز رضایت کرد و گفت: ما رو به جلو حرکت می کنیم و پیشرفت خوبی داشته ایم با این حال این 50 درصد فوتبالی است که من از پرسپولیس انتظار دارم. تیم ما پتانسیل زیادی دارد که امیدوارم بتوانیم از آن استفاده کنیم.

وی ادامه داد: از همه بازیکنانم تشکر می کنم که تلاش کردند در این دیدار سه امتیاز را کسب کنیم و در جدول صعود داشته باشیم. پیروزی در این بازی برای ما مهم بود و امیدوارم بتوانیم در دیدارهای آینده نیز این امتیازات را کسب کنیم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا حمایت کردن شما از علی کریمی به خاطر احتمال آمدن او به پرسپولیس است گفت: به هیچ وجه چنین منظوری نداشتم. من در مورد علی کریمی حرف حق را زدم و هیچ قصدی هم از این حمایت نداشتم. کریمی یکی از بازیکنان بزرگ فوتبال ایران است که مردم با گلها و دریبل هایش شاد شده اند. شایسته یک قهرمان ملی نیست که با او چنین رفتاری شود. امیدوارم مشکل کریمی هر چه سریعتر حل شود و او بتواند به استیل آذین کمک کند.

علی دایی در پایان نشست خبری و زمانی که با سوال خبرنگاران در مورد افرادی که دایی را با نام " آقایان " خطاب می کنند از پاسخ دادن طفره رفت و با خنده گفت: من به این سوالات جواب نمی دهم و باید بروم تا به نود برسم!

دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و راه آهن شهرری در هفته پنجم دهمین دوره رقابتهای لیگ برتر پنجشنبه شب با برتری 3 بر 2 شاگردان علی دایی در ورزشگاه آزادی به پایان رسید.