کشتن اعراب و فلسطینیان لذت بخش است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه اسرائیلی هاآرتص، "ادن ابرگیل" از انتشار این تصاویر دفاع کرده و می گوید: " من هنوز نمی ‌دانم مشکل کجاست در جنگ هیچ قانونی وجود ندارد و من اعراب را می‌کشم و حتی آنها را قتل عام می کنم."



به گزارش خبرگزاری معان، ابرگیل در پاسخ به پیامی مبنی بر اینکه چگونه انتشار تصاویر این نظامی اسرائیلی زندگی وی را ویران کرده است، می ‌نویسد: "نه عزیزم، آنها زندگی من را خراب نکرده‌اند. نمی‌توانم ببینم که اعراب دوست داشتنی زندگی من را خراب کنند. من از این مسئله ناراحت و متاسف نیستم."





تصاویر این سرباز سابق صهیونیست که مقابل بازداشت ‌شدگان دست و چشم بسته فلسطینی نشسته و لبخند می‌زند، خشم جهانی را به دنبال داشته است.



"ایشای مناخین" رئیس کمیته عمومی ضد شکنجه در سرزمینهای اشغال‌ شده دوشنبه گفت : "این تصاویر وحشتناک نشان دهنده دید اسرائیلی‌ها نسبت به فلسطینیان به عنوان ابزار و نه انسان، دارد. این مسئله ‌ای است که سبب بی‌توجهی نسبت به احساسات انسانی و حقوق فلسطینیان می‌شود."



هم ‌اکنون حدود 7 هزار فلسطینی از جمله تعداد زیادی زن و کودک در زندانهای اسرائیلی به سر می‌برند.



گزارشهای منتشر‌شده از اوضاع نابسامان، آزار و اذیت و شکنجه اسرای فلسطینی در زندانهای اسرائیل حکایت دارد.

در رویدادی دیگر در همین رابطه انتشار تصویری که در آن چند نظامی صهیونیست بر روی جنازه یک فلسطینی ایستاده و با لبخند عکس یادگاری گرفته اند به این خشم و نفرت افزوده است.

در همین رابطه اعلام شد که پنج نظامی صهیونیست به دلیل اتهامات وارده بر آنها از بدرفتاری با فلسطینیان تا مصرف مواد مخدر بازداشت شدند.