مالزی
- چین از واحد پولی رینگت مالزی در معاملات تجاری با مالزی استفاده می کند
- مرکز آمار مالزی از کندتر شدن رشد اقتصادی مالزی در ماه های آتی خبر داد
- دعوت وزارت علوم مالزی از دو دانشگاه بزرگ چین برای راه اندازی شعبه دانشگاهی در مالزی
- موج جدید انفلوانزای خوکی در مالزی
- وزارت آموزش عالی مالزی مجوز 14 مرکز آموزش عالی را باطل کرد
اندونزی
- معاون رئیس جمهور اندونزی از تصمیم دولت برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای خبر داد
- 4 معدنچی در معدن طلای غیر قانونی در اندونزی کشته شدند
- اندونزی بی ثبات ترین شرایط آب و هوایی را در 12 سال اخیر تجربه می کند
- توافق دو شرکت بزرگ مخابراتی برای راه اندازی شبکه ماهواره ای در اندونزی
فیلیپین
- کسری بودجه 22 درصدی فیلیپین در هفت ماهه نخست سال جاری
- بانک جهانی اعلام کرد: نیاز فیلیپین به کم کردن ریسک سرمایه گذاری برای بالا بردن رشد اقتصادی
- افتتاح نمایشگاه بین المللی صنعت الکترونیک در مانیل پایتخت فیلیپین
- کشف دو جسد خلبانان کشته شده در سقوط هواپیمای نظامی در دریا
تایلند
- افت دو درصدی ارزش پول ویتنام تاثیری بر صادرات برنج تایلند به این کشور نخواهد داشت
- اتخاذ تدابیر شدید کنترل بر امنیت پرواز تمامی هلکوپترهای نظامی در تایلند پس از سقوط یک فروند هلیکوپتر نظامی
- رشد 26.45 درصدی صادرات خودرو در تایلند نسبت به سال گذشته
سنگاپور
- لغو بیش از 10 پرواز در سنگاپور به دلیل کمبود خلبان در شرکت هوایی تایگر
- 82 درصد از اسباب بازی های موجود در بازار سنگاپور حاوی ترکیبات مضر شیمیایی هستند
- سومین مدال برنز برای سنگاپور در رشته تیراندازی با کمان
- افزایش درآمد سنگاپور از صنعت گردشگری پس از برگزاری المپیک جوانان در این کشور
مرور اخبار روز جنوب شرق آسیا/
موج جدید آنفلونزای خوکی در مالزی/ معدن طلای اندونزی قربانی گرفت
کوالالامپور - دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: مهمترین تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشورهای جنوب شرق آسیا به شرح زیر است.
مالزی
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