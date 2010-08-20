موج جدید آنفلونزای خوکی در مالزی/ معدن طلای اندونزی قربانی گرفت

مالزی

- چین از واحد پولی رینگت مالزی در معاملات تجاری با مالزی استفاده می کند

- مرکز آمار مالزی از کندتر شدن رشد اقتصادی مالزی در ماه های آتی خبر داد

- دعوت وزارت علوم مالزی از دو دانشگاه بزرگ چین برای راه اندازی شعبه دانشگاهی در مالزی

- موج جدید انفلوانزای خوکی در مالزی

- وزارت آموزش عالی مالزی مجوز 14 مرکز آموزش عالی را باطل کرد



اندونزی

- معاون رئیس جمهور اندونزی از تصمیم دولت برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای خبر داد

- 4 معدنچی در معدن طلای غیر قانونی در اندونزی کشته شدند

- اندونزی بی ثبات ترین شرایط آب و هوایی را در 12 سال اخیر تجربه می کند

- توافق دو شرکت بزرگ مخابراتی برای راه اندازی شبکه ماهواره ای در اندونزی



فیلیپین

- کسری بودجه 22 درصدی فیلیپین در هفت ماهه نخست سال جاری

- بانک جهانی اعلام کرد: نیاز فیلیپین به کم کردن ریسک سرمایه گذاری برای بالا بردن رشد اقتصادی

- افتتاح نمایشگاه بین المللی صنعت الکترونیک در مانیل پایتخت فیلیپین

- کشف دو جسد خلبانان کشته شده در سقوط هواپیمای نظامی در دریا



تایلند

- افت دو درصدی ارزش پول ویتنام تاثیری بر صادرات برنج تایلند به این کشور نخواهد داشت

- اتخاذ تدابیر شدید کنترل بر امنیت پرواز تمامی هلکوپترهای نظامی در تایلند پس از سقوط یک فروند هلیکوپتر نظامی

- رشد 26.45 درصدی صادرات خودرو در تایلند نسبت به سال گذشته



سنگاپور

- لغو بیش از 10 پرواز در سنگاپور به دلیل کمبود خلبان در شرکت هوایی تایگر

- 82 درصد از اسباب بازی های موجود در بازار سنگاپور حاوی ترکیبات مضر شیمیایی هستند

- سومین مدال برنز برای سنگاپور در رشته تیراندازی با کمان

- افزایش درآمد سنگاپور از صنعت گردشگری پس از برگزاری المپیک جوانان در این کشور