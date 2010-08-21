مسعود مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد عملکردش در شهرآورد اصفهان گفت: در مجموع احساسم این است تیم داوری در این مسابقه مهم قضاوت خوبی داشتند. البته در بازی جای بحثی وجود نداشت و حتی مربیان دو تیم خصوصا امیر قلعه‌نویی در حرکتی حرفه‌ای در پایان بازی به تیم داوری خسته نباشید گفتند.

وی اضافه کرد: این بازی بسیار خوب برگزار شد و جا دارد از مسئولان برگزاری مسابقه و اعضای دو تیم که برای هرچه بهتر برگزار شدن این تیم تلاش کردند، تشکر کرد. همچنین این دیدار حساس بدون هیچگونه بحث خاصی به پایان رسید.

داور بین المللی کشورمان در مورد صحنه‌ای که به نشانه آفساید گل ابراهیم توره مردود اعلام شد و خطای خلعتبری روی دروازه بان سپاهان که باعث مردود شدن گل ذوب آهن شد، تاکید کرد: طبق قوانین نباید در مورد صحنه‌ها صحبت کنم اما تنها می‌گویم مهاجم ذوب آهن قبل از پرتاپ توپ توسط دروازه بان سپاهان با دست روی توپ تاثیر گذاشت.

وی در مورد اعتراض‌های سیدجلال حسینی به عملکردش در این دیدار خاطرنشان کرد: ایشان از دقیقه 5 به یک صحنه اعتراض کرد و به وی گفتم حق اعتراض ندارید و تنها کاپیتان شما می‌تواند با داور صحبت کند، همچنین به وی تذکر دادم اگر این روند را ادامه دهد، اخراج می‌شود. البته بازیکنان نباید با اعتراضات بی‌مورد خود، در روند داوری تاثیر بگذارند.

وی در بخش دیگری از گفتگویش با خبرنگار مهر، در مورد اینکه چرا ایران در جام ملت‌ها داور ندارد؟، اظهار داشت: نمی‌دانم ملاک انتخاب داوران از AFC برای قضاوت در جام ملت‌ها چه خواهد بود. قبلا داوران بصورت انفرادی برای قضاوت در چنین رویدادی دعوت می‌شدند اما شاید قضاوت تیمی داوران باعث شده است، ما در این دوره داوری نداشته باشیم.

وی در مورد اعتراض مسعود عنایت رئیس کمیته داوران به این اقدام AFC تاکید کرد: ایشان رایزنی لازم را انجام می دهند و امیدواریم به داوران کشورمان شانس قضاوت در این رقابت‌ها داده شود.

مرادی در ادامه در مورد صحبت‌های پرویز سیار که اعلام کرده قرار داشتن نام مسعود مرادی به عنوان نفر شماره یک الیت ایران در فهرست داوران AFC باعث از بین رفتن شانس حضور داوران ایران در جام ملت‌ها شده است، تصریح کرد: من نباید جواب کسانی که در داوری ایران نه در مسابقات مهم قضاوت کرده اند، نه ناظر بوده و نه در تشکیلات اداری کمیته داوران حضور داشته است را بدهم.

وی ادامه داد: آقای سیار در زمان سپری کردن دوره طبابت در آلمان در بازی‌های فوتبال محلی قضاوت کرده است. ایشان که در سطح بالای لیگ ایران هم قضاوت نداشته و نباید حتی در مورد داوران ملی ایران صحبت کند، چه برسد به داوران بین المللی.

داور بین المللی کشورمان با بیان اینکه داوران برای سن ایشان احترام قائل هستند و پاسخی به اظهاراتش نمی‌دهند، افزود: در خصوص داوران ملی و بین المللی کسانی باید اظهار نظر کنند، که در آن جایگاه قضاوت کرده باشند.

وی در مورد اینکه آیا برای رسیدن به کرسی‌های کمیته داوران AFCپس از پایان دوران داوری فکر می‌کند؟، اظهار داشت: یکی از اهدافم این است که پس از بازنشسته شدن از داوری در پایان سال 2010، همانطور که از نظر داوری عملکرد مطلوبی در آسیا داشتم، به عنوان ناظر هم در سطح اول داوری آسیا حضور فعالی داشته باشم

مرادی در پایان گفت: نهایت تلاشم را می‌کنم در سال‌های آینده در کمیته داوران AFC هم جایگاهی را بدست آورم تا بتوانم از آن طریق هم به رشد و ترقی داوری ایران در آسیا و حتی جهان کمک کنم.