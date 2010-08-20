به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رضازاده پس از قهرمانی علیرضا کاظمی نژاد در نخستین دوره بازی‌های المپیک نوجوانان، با ابراز خوشحالی از موفقیت این نوجوانان با آتیه گفت: کاظمی نژاد در اولین تجربه جهانی اش، در المپیک سنگاپور که میدان بزرگی بود به مدال به طلا رسید و این‌ مسئله ارزش کار این وزنه بردار نوجوان را نشان می دهد.

وی اضافه کرد: پس از آنکه کاظمی نژاد در حرکت یک ضرب وزنه 155 کیلوگرم را بالای سر برد به قهرمانی اش امیدوار شدم زیرا پیش از این وی در تمرینات این وزنه را بالای سر برده بود و زدن رکوردهای تمرینی در مسابقات رسمی کار چندان ساده‌ای نیست. در حرکت دو ضرب هم توانایی اش را نشان داد و با مهار وزنه 196 کیلوگرمی رکورد خوبی را به جای گذاشت.

سرپرست فدراسیون وزنه برداری افزود: خداراشکر می کنم برنامه ریزی‌های فدراسیون وزنه برداری، تلاش‌های مربیان تیم‌های ملی و زحمات ورزشکاران که در این مدت بدون کمترین حاشیه به تمریناتشان ادامه دادند، در حال بارور شدن است.

وی در این مورد افزود: اواخر خرداد کیانوش رستمی با کسب 3 مدال طلا قهرمان دسته 77 کیلوگرم مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جوانان جهان شد و حالا این علیرضا کاظمی نژاد است که مدال طلای المپیک نوجوانان سنگاپور را بدست می آورد.

رضازاده با ابراز امیدواری از اینکه با ادامه این روند در مسابقات وزنه برداری قهرمانی بزرگسالان جهان در آنتالیای ترکیه و همینطور بازی‌های آسیایی گوانگجو هم شاهد افتخارآفرینی وزنه برداران کشورمان باشیم، تاکید کرد: هدفمان این است پس از چند سال ناکامی، دوباره این رشته مدال آور شکوفا شود.

وی با اشاره به لزوم توجه به این استعدادهای این رشته خاطرنشان کرد: مهم ترین برنامه فدراسیون وزنه برداری حمایت از علیرضا کاظمی نژاد و دیگر آینده سازان این رشته ورزشی است تا وزنه بردارانی کشورمان در آینده ای نه چندان دور با وجود این قهرمانان دوباره به عنوان یکی از قطب های وزنه بردارری جهان مبدل شود.

سرپرست فدراسیون وزنه برداری در پایان گفت: باید امثال کاظمی نژادها و کیانوش رستمی‌ها را در اردوی تیم ملی نگه داشت و با فراهم کردن بهترین امکانات آنها را آماده افتخار آفرینی دوباره برای ایران اسلامی کرد.