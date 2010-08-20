"اتحاد فارسی" تغییری در سیاستهای روسیه ایجاد نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر، پادیگاه اینترنتی KM در گزارشی تحت عنوان "روسیه اتحادیه فارسی را گرد هم میآورد" نوشت : 18 اوت در سوچی اجلاس غیرعادی رئیسان جمهوری افغانستان، پاکستان، تاجیکستان و روسیه برگزار شد. ترکیب شرکت کنندگان در این اجلاس واقعاً منحصر به فرد است. مسکو و اسلامآباد طی مدت زیادی با هم روابط چندان خوبی نداشتند. بر کسی پوشیده نیست که پاکستان در مدار نفوذ آمریکا قرار دارد که این امر نیز موجبات نزدیکی روابط بین اسلام آباد و مسکو را فراهم نمی کند. اگر اوضاع افغانستان را در نظر بگیریم، باید اعتراف کنیم که اوضاع این کشور با ما ارتباط مستقیم دارد. با وجود اینکه بین روسیه و افغانستان کشورهای آسیای مرکزی قرار دارند، مرزهای جامعه مشترک المنافع را نمی توان سد محکمی بر سر راه بی ثباتی افغانی دانست.
در بخش دیگری از این مطلب آمده است : تاجیکستان با افغانستان هم مرز است و از پاکستان فاصله چندان زیادی ندارد و در عین حال با روسیه پیوندهای متعدد اقتصادی و سیاسی دارد. بنابراین، ترکیب چهارجانبه نشست، ترکیب منطقی است. البته خوب بود اگر ایران را هم برای این دیدار دعوت می کردند، زیرا این کشور در این منطقه نفوذ و منافع مهمی دارد. ولی اکنون روابط مسکو – تهران مرحله نه چندان خوبی را طی میکند.
"اژدر کورتف" سردبیر مجله "مسایل راهبرد ملی" در این باره به این وب سایت می گوید: تلاشهایی برای تشکیل اتحادیه جدید دولتها در منطقه خاورمیانه و آسیای جنوبی و مرکزی در جریان است. نام مشروط آن، "اتحادیه کشورهای فارسی زبان" است. ایران، افغانستان و تاجیکستان مبتکرین تشکیل این اتحادیه هستند. تاجیکستان در این زمینه بسیار فعال است که در واقع از ناچاری این کار را می کند. بین تاجیکستان و روسیه تعدادی از کشورهایی وجود دارند که رسماً با دوشنبه روابط دوستانه ای برقرار کردهاند، ولی در واقع این روابط بسیار متشنج است. تاجیکها سعی میکنند در سه کشور فارسیزبان برای خود متحد پیدا کنند.
این سایت در ادامه می نویسد : ولی نفع پاکستان در این است که کاری کند که روسیه حداقل مسائل این منطقه را بفهمد تا شاید از پاکستان حمایت کند. مسائل منطقه چند بعدی بوده و شامل تهدیدات جنگی علیه ایران و ادامه ناموفق عملیات ضد تروریستی در افغانستان است. پاکستان با تاجیکستان، ایران و افغانستان ارتباط دارد. مرز بین افغانستان و پاکستان که "خط دوراند" نامیده می شود، توسط انگلیسیها تعیین شده و توسط پشتونهای مقیم دو سوی مرز شناخته نمیشود. این به نفع روسیه است که این دولتها به رویارویی آشکار با همدیگر و با همسایگان خود تن ندهند. ولی نفع اقتصادی روشن نیست، زیرا برای سرمایهگذاری ثبات سیاسی لازم است. روابط روسیه با پاکستان روابط پیشرفته ای نیست. بعید است که این دیدار سبب تغییرات جدی در سیاست روسیه نسبت به پاکستان، افغانستان و تاجیکستان شود.
یک وب سایت روسی در تحلیل با اشاره به نشست روسیه با رؤسای جمهوری پاکستان، تاجیکستان و افغانستان اعلام کرد: چنین نشستی منجر به تغییرات جدی در سیاست مسکو نسبت به این کشورها نخواهد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، پادیگاه اینترنتی KM در گزارشی تحت عنوان "روسیه اتحادیه فارسی را گرد هم میآورد" نوشت : 18 اوت در سوچی اجلاس غیرعادی رئیسان جمهوری افغانستان، پاکستان، تاجیکستان و روسیه برگزار شد. ترکیب شرکت کنندگان در این اجلاس واقعاً منحصر به فرد است. مسکو و اسلامآباد طی مدت زیادی با هم روابط چندان خوبی نداشتند. بر کسی پوشیده نیست که پاکستان در مدار نفوذ آمریکا قرار دارد که این امر نیز موجبات نزدیکی روابط بین اسلام آباد و مسکو را فراهم نمی کند. اگر اوضاع افغانستان را در نظر بگیریم، باید اعتراف کنیم که اوضاع این کشور با ما ارتباط مستقیم دارد. با وجود اینکه بین روسیه و افغانستان کشورهای آسیای مرکزی قرار دارند، مرزهای جامعه مشترک المنافع را نمی توان سد محکمی بر سر راه بی ثباتی افغانی دانست.
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