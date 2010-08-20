نرم افزار اوقات فراغت در مازندران تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی رضا زرقانی صبح جمعه در حاشیه نشست هماهنگی طرح‌های اوقات فراغت تبلیغات اسلامی مازندران در جمع خبرنگاران بیان داشت: کار فرهنگی کار عادی نیست و نیاز به برنامه‌ریزی گسترده دارد و بسیاری از تجربیات در اوقات فراغت شکل گرفته به‌ طوری که تهاجم و شبیخون فرهنگی، ناتو فرهنگی، جنگ نرم‌افزاری و سخت افزاری نشان از توجه به حوزه فرهنگ است.

وی افزود: هدف از طرح اوقات فراغت برنامه‌ریزی و مشارکت فعال جوانان و حضور شاداب آنها در صحنه در زمینه فرهنگی و آموزشی است و نگاه سازمان نگاه گذرا و کوتاه مدت نیست بلکه بلند مدت است.

زرقانی با بیان اینکه سازمان تبلیغات مازندران هر سال از نظر کمی و کیفی رتبه برتر کشور را دارا است، بیان داشت: سال گذشته در 135پایگاه هسته فرهنگی جوان سه هزار و 363 نفر و 112 پایگاه بوستان معرفت دو هزار و 386 نفر جذب و 84 نشریات فرهنگی جوان تولید شد.

‌وی از تولید نخستین نرم افزار طرح اوقات فراغت در سازمان تبلیغات استان مازندران خبر داد و افزود: این نرم افزار در سه هزار نسخه تولید و تکثیر شده است که شامل برنامه‌هایی از قبیل برنامه تصاویر منتخبان کلاس‌ها و فیلم‌های جلسات، جشنواره نشریات و اردوها و اعتکاف، اردوی نخبگان و برنامه‌های متنوع دیگری است که تحت عنوان نرم افزار هسته‌های فرهنگی جوان نامیده می‌شود.

زرقانی به برنامه‌های ماه مبارک رمضان سازمان تبلیغات مازندران اشاره و تصریح کرد: گردهمایی علما ،غبارروبی مساجد واعزام مبلغان از برنامه‌های اساسی این سازمان است که از دفتر تبلیغات قم 345 نفربه استان مازندران اعزام شدند.

وی مبلغان بومی اعزام شده به شهرهای استان را هزار و 53 نفر و روحانیون مستقر در مساجد را 68 نفر برشمرد و افزود: از این تعداد 39 نفر اعلام نیاز اوقاف است.

زرقانی بیان داشت: 20 مسجد مازندران از مساجد محوری شناخته شدند که مسجد محدثین بابل یکی از این مساجد است.

زرقانی درپایان تصریح کرد: ‌هزار نرم افزار خانواده بین مبلغان توزیع شده و هزار جلد کتاب حجت‌الاسلام قرائتی و هزار جلد کتاب مصباح یزدی و ‌هزار جلد کتاب من و کتاب مقام رهبری قبل از ماه رمضان بین مبلغان توزیع شده است.