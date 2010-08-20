ایجاد سخت ترین سودوکوی دنیا

به گزارش خبرگزاری مهر، علاقه مندان حل جدولهای اعداد و یا "سودوکو" می توانند خود را برای حل سخت ترین جدول اعدادی که تاکنون ایجاد شده است آماده کنند.

شرکت Efamol، تولیدکننده انتگرال گیرهای "امگا-3" و یک ریاضیدان فنلاندی به نام "آرتو اینکالا" نرم افزاری را ایجاد کردند که الگوی این جدول اعداد ساخته است.

آرتو اینکالا برای ایجاد این جدول سه ماه وقت صرف کرد. وی در این خصوص توضیح داد: "افرادی می توانند با سه یا چهار ضربه شانس این جدول را در 15 یا حداکثر نیمساعت حل کنند اما به طور معمول و با استفاده از منطق، صبر و دقت ما می خواهیم آن را حل کنیم اما هنوز هیچکس موفق نشده است آن را حل کند."

براساس گزارش دیلی میل، حل جداول سودوکو به عنوان یک مد در سال 2005 از ژاپن به سایر نقاط دنیا رسید اما در حقیقت ایده اولیه این نوع جدولها را "هوارد گرانس" معمار آمریکایی در سال 1979 ارائه کرده بود.

سودوکو یک بازی منطقی است که از یک جدول 9 در 9 خانه ای تشکیل شده که توسط حل کننده با شماره های یک تا 9 پر می شود. در هر ستون عمودی یا افقی تمام این اعداد بدون تکرار باید وجود داشته باشند.

در جدول "آرتو اینکالا" 23 خانه از این 81 خانه پر شده اند و برای تکمیل سایر خانه ها تنها یک راه حل ممکن در نظر گرفته شده است.

مخترع این جدول افزود: "فکر می کنم که محبوبیت سودوکو هم به دلیل سادگی قوانین و هم به دلیل سرگرم کننده بودن آن باشد. به هر حال من درحال کار بر روی یک جدول باز هم مشکل تر از این هستم."

در سال 2006 برخی از ریاضیدانان دانشگاه هلسینکی سودوکویی را اختراع کردند که در مدت 24 ساعت حل شد.