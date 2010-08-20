معاون آموزشی وزارت بهداشت در گفتگو با مهر: تمام کلاسهای خصوصی دستیاری تعطیل شدند/ جزئیات تخلفات کلاسهای خصوصی

دکتر محمدعلی محققی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هر موسسه و نهادی که بخواهد در امور آموزشی دخالت کند باید مجوز داشته باشد. اولاً تقاضای مجوز به ندرت دریافت شده است و بسیاری از موسسات که اکنون فعال هستند حتی درخواست مجوز را نیز به وزارت بهداشت ارائه نکردند و مجوزی هم دریافت نکردند.

برخی از این موسسات از افراد غیرمعتبر برای آموزشهای خود استفاده می کنند

وی خاطرنشان کرد: برحسب اطلاعاتی که از این موسسات گزارش شده است برخی از این موسسات از افراد غیرمعتبر برای آموزشهای خود استفاده می کنند.

محققی یادآور شد: برای هر بعد از آموزش پزشکی باید اساتید معتبر، افراد دارای صلاحیت تدریس و پایبند به موازین قانونی مورد استفاده قرار گیرند و وقتی که این امور مراعات نمی شود ممکن است این امور آموزشی گمراه کننده باشد که ما شواهد گمراه شدن عده ای از داوطلبان بر اثر این موضوع را داشته ایم.

موسسات مبادرت به تحریکات غیرقانونی کردند

وی اضافه کرد: در زمانی که مشکلاتی هم در آزمونها رخ داد این نوع موسسات مبادرت به تحریکات غیرقانونی کردند و باعث تشویش اذهان عمومی و ایجاد نگرانی هایی برای داوطلبان شده بودند تا حدی که بسیاری از داوطلبان به دلیل بد راهنمایی شدن از سوی آنها از حقوق خود محروم شدند.

نهادی بدون داشتن مجوز از وزارت بهداشت نمی تواند فعالیت آموزشی داشته باشد

معاون آموزشی وزارت بهداشت اظهار داشت: بنابراین نهادی بدون داشتن مجوز از وزارت بهداشت، وزارت علوم و یا وزارت آموزش و پرورش و سایر نهادهای مسئول در این بخش نمی تواند فعالیت آموزشی داشته باشد.

وی در خصوص دریافت مجوز به مهر گفت: اگر تقاضاهایی برسد و موسسات مربوطه واجد شرایط باشند، منطقاً مجوز دریافت می کنند. وزارت بهداشت بسیاری از موسسات موجود را فاقد صلاحیت برای دخالت در ارائه آموزشهایی در سطح آزمون دستیاری می داند.

محققی گفت: یکی از موسسات به تازگی در امر آزمونهای تخصصی هم ورود پیدا کرده است که کاملاً و به طور مطلق فاقد صلاحیت است.

هیچ موسسه ای از وزارت بهداشت مجوز فعالیت در حیطه دستیاری ندارد

وی در پاسخ به این پرسش که کدام موسسه از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجوز فعالیت در حیطه آزمونهای دستیاری دارد گفت: هیچ موسسه ای از وزارت بهداشت در این زمینه مجوز ندارد.

معاون وزیر بهداشت اضافه کرد: موضوع آزمون دستیاری مجموعه ای از همه آموزه های دوره پزشکی عمومی است و موسساتی می توانند در این حوزه فعالیت کنند که ظرفیتی در حد یک دانشکده پزشکی داشته باشند. دانشکده های پزشکی برای بخشی از امور خود از سایر دانشکده های یک دانشگاه کمک می گیرند بنابراین موضوع آزمون دستیاری مسئله پیش پا افتاده ای نیست که موسسات بتوانند به سادگی با آن برخورد کند و با استفاده از چند نفر که معلوم نیست صلاحیت آموزش دستیاری را داشته باشند یا خیر، این آموزه ها را تدریس کنند.

شواهد قطعی داریم که این کلاسها از پزشکان عمومی و کارشناسان غیر پزشک استفاده کرده اند

وی در پاسخ به این موضوع که ادعای کلاسهای خصوصی دستیاری این است که از اعضای هیئت علمی دانشگاه برای تدریس استفاده می کنند، گفت: این موضوع کافی نیست و نکته دیگر اینکه هیچ نظارتی بر فعالیت آنها وجود ندارد. ما شواهد قطعی داریم که این کلاسها از پزشکان عمومی و حتی در برخی موارد از کارشناسان غیر پزشک استفاده می کنند. هیچ گونه کنترلی هم بر کار آنها نبوده است.

نهاد آموزشهای آزاد در وزارت بهداشت نهاد آموزش مداوم جامعه پزشکی است

محققی درباره نهاد آموزشهای آزاد در وزارت بهداشت به مهر گفت: آموزش مداوم جامعه پزشکی به طور معمول در حال انجام است اما کلاسهای خصوصی دستیاری با این موضوع متفاوت است و در یک چارچوب با ثبات تر باید رسیدگی شود که در بسیاری از این موسسات این چارچوب ها وجود ندارد.

به گزارش مهر، کلاسهای خصوصی دستیاری که در تابستان 89 نسبت به برگزاری کلاسهای خود اقدام کرده بودند تعطیل شده اند و در تماس داوطلبان با آنها اعلام شده است که یا هزینه شرکت در کلاسها بازپس داده می شود و یا به صورت مکاتبه ای تدریس ادامه می یابد.