رئیس موسسه ملی اقیانوس شناسی در گفتگو با مهر خبر داد: احتمال وقوع سونامی در سواحل جنوبی ایران

دکتر وحید چگینی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه مسئله سونامی جدی است و احتمال رخ دادن آن وجود دارد افزود: مرکز ملی اقیانوس شناسی از پنج سال پیش در تلاش است تا مرکز هشدار سونامی را با همکاری وزارت کشور راه اندازی کند.

وی از بی توجهی وزارت کشور در راه اندازی این ایستگاه خبر داد و اظهار داشت: تاکنون چندین درخواست و پروژه تحقیقاتی در این زمینه به وزارت کشور ارسال کردیم ولی تاکنون پاسخی دریافت نکردیم. به نظر می رسد که این وزارتخانه ضرورت ایجاد این ایستگاه را احساس نکرده است.

رئیس موسسه ملی اقیانوس شناسی با اشاره به ویژگی های سونامی در ایران یادآور شد: منطقه مکران ناحیه سونامی خیز است و شواهد زیادی در دست داریم که نشان می دهد در سال 1945 امواج سونامی اقیانوس هند به ایران نیز رسیده است. منطقه مکران از "جاسک" شروع می شود و تا کراچی هند ادامه دارد.

وی ادامه داد: طبق تحقیقات انجام شده، سونامی در منطقه مکران می تواند امواجی به ارتفاع 12 متر ایجاد کند و پیش بینی می شود که حدود چهار هزار نفر بر اثر زلزله سونامی جان خود را از دهند.

چگینی با تاکید بر اینکه برای راه اندازی این ایستگاه بودجه ای بالغ بر 20 میلیارد تومان مورد نیاز است گفت: این موسسه قادر به تامین این میزان بودجه نیست در حالی که وزارت کشور می تواند با همکاری محققان این موسسه نسبت با ایجاد این ایستگاه اقدام کند.