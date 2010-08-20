پنج میلیارد تومان از بودجه سال گذشته مازندران برگشت خورد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر یوسف نژاد شامگاه پنج شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان ساری اظهار داشت: متاسفانه اعتبار لحاظ شده برای استان با اعتبار تخصیص یافته متفاوت است.

وی با اشاره به اینکه 70 درصد از اعتبارات استان تخصیص می یابد افزود: با سوء تدبیر در وزارت کشور حدود پنج میلیارد تومان از اعتبارات استان پس از زمان مورد نظر لحاظ شد که برگشت خورده است.

وی یادآور شد: چنانچه مرکز استان رشد یابد، این رشد به سایر نقاط استان نیز تسری خواهد یافت.

یوسف نژاد تصریح کرد: مرکز استان به عنوان پیشانی استان باید نمود بیشتری در تصمیم گیری های استان و شهرستان داشته باشد.

وی گفت: اعتباری که برای ساری لحاظ شده در تصممیم گیری ها این اعتبار برای پروژه استانی استفاده شده که نسبت به این مسئله گلایه مند هستیم.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وجود منابع مالی محدود اظهار داشت: منابع مالی محدود و پاسخگوی همه نیازها نیست و نیاز به اعتبارات بیشتری برای استان است.

فرماندار ساری از افتتاح 130 پروژه با اعتبار بالغ بر 28 میلیارد تومان در هفته دولت خبر داد.

منصور علی زارعی خاطر نشان کرد: در طرح دریای امسال بیش از 600 هزار نفر از سواحل گهرباران و فرح آباد ساری دیدن کردند.

وی افزود: در بخش خصوصی و تعاونی با اعتبار 280 تا 300 میلیارد تومان در حال اجرای پروژه هستیم.

زارعی با بیان اینکه بحث احداث پالایشگاه را به صورت جدی دنبال می کنیم تصریح کرد: در حال دریافت مجوزها برای احداث پالایشگاه هستیم.

وی خاطرنشان کرد: به علت کمبود بودجه برای بهره برداری از پروژه ها با مشکل مواجه هستیم.

فرماندار مرکز استان یادآور شد: بسیاری از مشکلات حاشیه شهرستان ساری در خصوص ساخت و ساز غیرمجاز با اجرای پروژه های مسکن مهر برطرف خواهد شد.

وی با بیان اینکه از شاخص های گردشگری هر شهری ، احداث پارک آبی است افزود: رودخانه تجن برای رفاه مردم تقریبا ساماندهی شده است.

زارعی با اشاره به اینکه تمام تلاش ها بر این است تا از حاشیه پردازی ها جلوگیری کنیم گفت : با پرداختن به حاشیه مشکلات فراوانی به وجود خواهد آمد.

وی ساخت و ساز غیرمجاز را درد و رنجی برای شهر ساری دانست.

شهرستان ساری مرکز مازندران بیش از 450 هزار نفر جمعیت دارد.