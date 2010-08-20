پرسپولیس هنوز ضعف هایی دارد که باید برطرف شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تارتار پس از پیروزی 3 بر 2 پنجشنبه شب پرسپولیس برابر راه آهن شهرری در جمع خبرنگاران گفت: با وجود اینکه در این بازی به پیروزی رسیدیم اما باید پذیرفت که ضعف های زیادی داریم و باید در تمرینات روی آنها کار کنیم تا مشکلات به حداقل برسد.

وی ادامه داد: پرسپولیس بازیکنان خوبی دارد که می توانند با تمرینات و هماهنگی بیشتر شرایط را برای بهتر شدن این تیم فراهم کنند.

مربی تیم فوتبال پرسپولیس در پاسخ به این پرسش که از نشستن روی نیمکت پرسپولیس برای تیم سابقه تان ناراحت نیستید گفت: طبیعتا ناراحت هستم اما این مسائل دیگر در فوتبال حرفه ای جایگاهی ندارد.

سرمربی پیشین تیم فوتبال راه آهن با بیان اینکه امیدوار است این تیم هرچه سریعتر از وضعیتی که دارد خارج شود گفت: راه آهن نشان داده تیم روزهای سخت است و امیدوارم با همت بازیکنان و حمایت های مدیریت بزودی از این وضعیت خارج شود و نتایج شایسته ای کسب کند.

دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و راه آهن شهرری در هفته پنجم دهمین دوره رقابتهای لیگ برتر پنجشنبه شب با برتری 3 بر 2 شاگردان علی دایی در ورزشگاه آزادی به پایان رسید.