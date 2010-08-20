سئول خواستار عذرخواهی پیونگ یانگ به سبب غرق کردن ناو کره جنوبی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "شین مائونگ هو" امروز جمعه گفت : تحت چنین شرایطی، بسیار زود است تا درباره روند ازسرگیری مذاکرات شش جانبه کره شمالی گفتگو کنیم.

"یو میونگ هوان" وزیر امور خارجه کره جنوبی نیز روز گذشته اظهار داشت : کره شمالی در ابتدا باید به دلیل غرق شدن کشتی چئونان عذرخواهی کند و تمایل خود را برای توقف برنامه هسته ای خود از طریق مذاکره نشان دهد.

بر اساس این گزارش، اظهارات شین مائونگ هو درباره عذرخواهی کره شمالی به دلیل غرق کردن کشتی چئونان، در پی سفر یک نماینده ارشد چینی به پیونگ یانگ طی این هفته برای گفتگو درباره بازگشت کره شمالی به مذاکرات خلع سلاح هسته ای صورت گرفت که این مذاکرات از آوریل سال گذشته متوقف شده است.

آخرین دور مذاکرات شش جانبه در دسامبر سال 2008 در پکن برگزار شد، اما بدون رسیدن به نتیجه ای خاص به کار خود پایان داد.

یادآور می شود که در پی غرق شدن ناو جنگی کره جنوبی، سئول نقش فعال تری را در رزمایشهای ابتکار اشاعه امنیت به عنوان بخشی از پاسخ خود به این حادثه داشته است.

این درحالی است که پیونگ یانگ ضمن محکوم کردن شرکت سئول در چنین رزمایش هایی آن را اقدامی تحریک آمیز برای وقوع جنگی جدید در شبه جزیره کره خوانده است.