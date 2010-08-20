به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ناصحی با اشاره به برنامه های قرآنی مرکز فعالیتهای دینی شهرداری تهران در ایام ماه مبارک رمضان گفت: امسال علاوه بر برگزاری مراسمهای ویژه سخنرانی و مداحی در مساجد و نشر و توزیع هزاران جلد کتاب به مناسبت ماه مبارک رمضان، مسابقات اینترانتی قرآنی و دینی و محافل انس با قرآن کریم تحت عنوان "کاروان تلاوت نور" برگزار می شود.

وی افزود: سلسله محافل انس با قرآن کریم با عنوان " کاروان تلاوت نور" سنتی است که بر اساس آن مرکز فعالیتهای دینی شهرداری تهران در راستای ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه در لیالی ماه رمضان در مساجد شاخص و محوری این محافل قرآنی را برگزار می‌کند.

ناصحی با بیان این که این مراسم در بیش از یکصد مسجد جامع، با حضور قاریان بین‌المللی، حافظان برتر و گروه‌های تواشیح ممتاز برگزار می شود، افزود: این محافل را می توان برگ زرینی بر اقدامات و برنامه‌های مرکز فعالیتهای دینی شهرداری تهران دانست.

وی تصریح کرد : این محافل در تمامی مناطق شهر تهران، به صورت همزمان سه یا چهار محفل هر شب بعد از نماز مغرب و عشا اجرا می‌شود.

ناصحی با اشاره به دیگر اقدامات شهرداری تهران در این زمینه اظهار کرد: راه‌اندازی یکی بزرگترین مراکز قرآنی کشور به نام "باغ قرآن" درمنطقه 21 از دیگر اقداماتی است که این باغ در زمینی به مساحت 32 هزار متر مربع در منطقه ورد‌آورد و با هدف آموزش علوم قرآنی ساخته شده است.

وی افزود: در این مجموعه ، برنامه‌های آموزشی – تخصصی قرائت و حفظ قرآن تحت نظارت استادان بین‌المملی قرآن انجام می‌پذیرد و با توجه به ابزارهای جدید و امکانات آموزشی متنوع خود فضای مناسبی برای عموم شهروندان با رده‌های سنی مختلف جهت آموزش و فعالیتهای قرآنی است .

ناصحی ادامه داد: همچنین یک فرهنگسرا به نام قرآن با همه امکانات مربوط به قرآن در اختیار شهروندان تهران و علاقه‌مندان به مجموعه برنامه‌های قرآنی است.

وی خاطر نشان کرد: راه‌اندازی374 دارالقرآن در محله‌های شهر تهران، جهت آموزش و روخوانی و مفاهیم قرآن و آموزش احکام اسامی و مسابقات دینی برای کودکان و نوجوانان از دیگر اقدامات است ، چراکه ما معتقدیم فعالیتهای قرآنی در بخش‌های مختلف در صحنه اداره جامعه نقش‌آفرینی می‌کند و سطوح مختلف اجتماع از دستاوردهای آن بهره‌مند می‌شوند.