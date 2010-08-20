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۲۹ مرداد ۱۳۸۹، ۱۲:۱۷

374 دارالقرآن در محله‌های شهر تهران راه‌اندازی می شود

374 دارالقرآن در محله‌های شهر تهران راه‌اندازی می شود

رئیس مرکز فعالیتهای دینی شهرداری تهران با تشریح فعالیتهای شهرداری در ماه مبارک رمضان از راه‌اندازی374 دارالقرآن در محله‌های شهر تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام  ناصحی با اشاره به برنامه های قرآنی مرکز فعالیتهای دینی شهرداری تهران در ایام ماه مبارک رمضان گفت: امسال علاوه بر برگزاری مراسمهای ویژه سخنرانی و مداحی در مساجد و نشر و توزیع هزاران جلد کتاب به مناسبت ماه مبارک رمضان، مسابقات اینترانتی قرآنی و دینی و محافل انس با قرآن کریم تحت عنوان "کاروان تلاوت نور" برگزار می شود.

وی افزود: سلسله محافل انس با قرآن کریم با عنوان " کاروان تلاوت نور" سنتی است که بر اساس آن مرکز فعالیتهای دینی شهرداری تهران در راستای ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه در لیالی ماه رمضان در مساجد شاخص و محوری این محافل قرآنی را برگزار می‌کند.

ناصحی با بیان این که این مراسم در بیش از یکصد مسجد جامع، با حضور قاریان بین‌المللی، حافظان برتر و گروه‌های تواشیح ممتاز برگزار می شود، افزود: این محافل را می توان برگ زرینی بر اقدامات و برنامه‌های مرکز فعالیتهای دینی شهرداری تهران دانست.

وی تصریح کرد : این محافل در تمامی مناطق شهر تهران، به صورت همزمان سه یا چهار محفل هر شب بعد از نماز مغرب و عشا اجرا می‌شود.

ناصحی با اشاره به دیگر اقدامات شهرداری تهران در این زمینه اظهار کرد: راه‌اندازی یکی بزرگترین مراکز قرآنی کشور به نام "باغ قرآن" درمنطقه 21 از دیگر اقداماتی است که این باغ در زمینی به مساحت 32 هزار متر مربع در منطقه ورد‌آورد و با هدف آموزش علوم قرآنی ساخته شده است.

وی افزود: در این مجموعه ، برنامه‌های آموزشی – تخصصی قرائت و حفظ قرآن تحت نظارت استادان بین‌المملی قرآن انجام می‌پذیرد و با توجه به ابزارهای جدید و امکانات آموزشی متنوع خود فضای مناسبی برای عموم شهروندان با رده‌های سنی مختلف جهت آموزش و فعالیتهای قرآنی است .

ناصحی ادامه داد: همچنین یک فرهنگسرا به نام قرآن با همه امکانات مربوط به قرآن در اختیار شهروندان تهران و علاقه‌مندان به مجموعه برنامه‌های قرآنی است.

وی خاطر نشان کرد: راه‌اندازی374 دارالقرآن در محله‌های شهر تهران، جهت آموزش و روخوانی و مفاهیم قرآن و آموزش احکام اسامی و مسابقات دینی برای کودکان و نوجوانان از دیگر اقدامات است ، چراکه ما معتقدیم فعالیتهای قرآنی در بخش‌های مختلف در صحنه اداره جامعه نقش‌آفرینی می‌کند و سطوح مختلف اجتماع از دستاوردهای آن بهره‌مند می‌شوند.

کد مطلب 1136867

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