به گزارش مهر از هالیوود ریپورتر " ببرهای پرنده" با بودجه ای 90 میلیون دلاری داستانی از دوران جنگ جهانی دوم را روایت می کرد . اکنون وو در چین مرحله پیش تولید بازسازی آن را پشت سر می گذارد تا ماه آینده فیلمبرداری نسخه ای عظیم تر از فیلم اولیه را با بازیگرانی از چین و آمریکا آغاز کند.

جان وو که پس از یک دهه فعالیت در هالیوود و ساخت فیلم های مهمی چون " تغییر چهره" به تازگی برای تولید فیلم حماسی و تاریخی " رد کلیف" به چین بازگشته، پس از توافق با استودیوی آمریکایی هانتینگ داون این فیلم را بازسازی می‌کند.

جان وو ابتدا لیام نیسون را برای ایفای نقش اصلی فیلم برگزیده بود اما با اعلام عدم تمایل نیسون به بازی در این فیلم او همچنان به دنبال بازیگری برای بازی در این فیلم می گردد. ووی 64 ساله فیلمنامه " ببرهای پرنده" را با همکاری فیلمنامه نویس جوان و تازه کاری به نام کریس چو بازنویسی کرده است.

