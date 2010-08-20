خطوط 4 و 7 بی آر تی شهروندان شمال تهران را اتوبوس سوار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با اعلام این نکته که پس از امتداد خط 7 بی آر تی از چهار راه پارک وی به میدان تجریش تعداد مسافران این خط از مرز 400 هزار نفر در روز عبور کرده، گفت: تعداد مسافران خط 4 بی آر تی نیز از اول مهر روزانه به 200 هزار نفر می رسد.

سید جعفر تشکری هاشمی افزود: در مجموع 100 دستگاه اتوبوس تک کابین در مسیر بزرگراه شهید چمران به کار گرفته شده و در حال حاضر روزانه بالغ بر 50 هزار نفر در این مسیر جا به جا می شوند، در صورتی که استقبال از خط 4 بی آر تی روز به روز در حال افزایش است که متناسب با اقبال عمومی، تعداد اتوبوس های این خط نیز افزایش پیدا می کند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران ایجاد و گسترش خطوط اتوبوس های تندرو را به عنوان یکی از مصادیق عدالت اجتماعی در آستانه اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها دانست و گفت: خطوط تندرو در واقع فرصتی در جهت حفظ حقوق شهروندان، حفظ محیط زیست شهری و حفظ سرمایه های مادی و معنوی جامعه از جمله مصرف سوخت و صرف وقت است.

تشکری هاشمی با اشاره به اینکه با توجه به اضافه شدن یک خط عبوری به بزرگراه شهید چمران با تعریض این بزرگراه، ایجاد یک خط تندرو عملا سهمی از خطوط عبوری خودروهای شخصی در بزرگراه مذکور را کاهش نداده، افزود: این در حالی است که یک اتوبوس با ظرفیت کامل، 40 برابر یک خودروی شخصی تک سرنشین مسافر جا به جا می کند.

شبکه اتوبوسهای تندروی تهران شامل 10 خط است که تا امروز 5 خط آن به بهره برداری رسیده و احداث 5 خط دیگر نیز در دستور کار مدیریت شهری در حوزه حمل و نقل قرار دارد که به تدریج به بهره برداری خواهد رسید.