به گزارش خبرگزاری مهر با نکوداشت نام و یاد استاد زنده یاد محمد علی ترقی جاه، نمایشگاه نقاشی خط سه نسل هنرمندان معاصر ایران در گالری ساربان با حضور نام های معتبری نظیر نصرا...افجه ای ، صداقت جباری، حسام الدین سراج ... آغاز به کار نمود.ع

عصر پنجشنبه 28 مرداد در مراسم افتتاحیه نمایشگاه سعید معیری زاده مدیر هنری گالری ضمن پاسداشت نام ترقی جاه اخلاق و هنر اورا بارز و زبانزد خواند و گفت: حدود ده روز پیش در همین نگارخانه افتخار داشتیم میزبان ایشان باشیم ایشان از نمایشگاه پرویز کلانتری دیدن نمود و در دفتر یاد بود نمایشگاه هم به استاد کلانتری سلام و احترامی تقدیم کرد و عکسی با یکی از تابلوهای ایشان گرفت حتی با گالری ساربان قرار نمایشگاهی برای امسال گذاشت و رفت تا بعد از یک هفته، زمان قطعی نمایشگاه را با هم توافق کنیم. لذا هرگز باورم نمی شود که دیگر و چنین نابهنگام این استاد برجسته و بزرگ را از دست داده‌ایم.

معیری زاده در بخش دیگر سخنانش به نمایشگاه نقاشی خط که با حضور هنرمندان معاصر سه نسل اخیر هنرهای تجسمی ایران در ساربان برپا شده است اشاره کرد : به روزها یی رسیده ایم که پژوهش و دقت و واکاوی در روند نقاشی خط ضروری به نظر می رسد لذا تصمیم گرفتیم نشستی تخصصی با همین موضوع در حاشیه این نمایشگاه برگزار کنیم. شنبه ششم شهریور از ساعت 6 تا 8 بعد از ظهر این نشست را با حضور اساتید برپا می کنیم و امیدواریم با استقبال همه علاقمندان و صاحبنظران بتوان به گفتگویی راه گشا درباره نقاشی خط دست یافت.

در بخش دیگر این مراسم نصرا... افجه ای استاد پیشکسوت نقاشی خط نیز ضمن بزرگداشت نام زنده یاد ترقی جاه، فقدان او را اندوهی بزرگ برای هنر تجسمی ایران خواند.افجه ای سپس نمایشگاه نقاشی خط را چشمگیر ارزیابی کرد و آن را نشانه‌ای از حضور جوانان با چشم باز و چراغ دانایی در عرصه تجسمی قلمداد نمود

در این نمایشگاه بیست تابلوی نفیس نقاشی خط از سه نسل هنرمندان معاصر ایران نظیر سید محمد احصایی، نصرا... افجه ای، صداقت جباری، عنایت ا... نظری نوری، حسین کاشیان، هادی روشن ضمیر، علیرضا سعادتمند، علی شیرازی، عین الدین صادق زاده، بهرام حنفی، پیمان پیروی، محسن دایی نبی، کیومرث صادقیان، امیر صادق تهرانی، فهیمه محمدی، احمد محمد پور، علیرضا افشاری، محبی، سالار احمدیان و ... به روی دیوار رفت.

این نمایشگاه تا نهم شهریور 89 در نگارخانه ساربان واقع در خیابان شهید بهشتی ، چهار راه صابونچی ( مهناز) خیابان مهماندوست ، پلاک 8 دایر خواهد بود وعلاقمندان می توانند از این آثار همه روزه ( به غیر از جمعه ها) از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر دیدن نمایند.