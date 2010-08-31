به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی در گزارشی اعلام کرد که رزمایش 5 روزه مشترک سئول و واشنگتن از یکشنبه آتی در آبهای دریای زرد برگزار می شود.

خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی به نقل از یک منبع ارتش این کشور که خواست نامش فاش نشود، اعلام کرد که در این رزمایش احتمالا ناوهای هواپیمابر و زیردریایی های هسته ای شرکت نمی کنند.

بر اساس این گزارش تصمیم سئول و واشنگتن برای برگزاری یک رزمایش زیردریایی پس از اعتراض چین و کره شمالی به برگزاری رزمایش های مشترک در آبهای دریای زرد اعلام شد.

در همین حال چین از تصمیم خود برای انجام رزمایش در دریای زرد در واکنش به اقدامات اخیر کره جنوبی و آمریکا خبر داده است. در این رزمایش که از روز چهارشنبه 10 شهریور شروع و تا شنبه ادامه خواهد داشت، نظامیان چین از مهمات حقیقی استفاده خواهند کرد.