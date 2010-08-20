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۲۹ مرداد ۱۳۸۹، ۱۳:۰۷

پاپ خواستار همکاری جامعه جهانی برای کمک به سیل‌زدگان پاکستان شد

پاپ خواستار همکاری جامعه جهانی برای کمک به سیل‌زدگان پاکستان شد

پاپ بندیکت شانزدهم از جامعه جهانی خواست برای ارسال کمک به قربانیان سیل پاکستان بایکدیگر همکاری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل آسیا نیوز، پاپ بندیکت شانزدهم رهبرکاتولیکهای جهان گفت: به مردم پاکستان که در نتیجه وقوع سیل بسیاری از عزیزان خود را از دست داده و بی‌خانمان شدند فکر می‌کنم.

وی افزود: همبستگی و کمکهای محسوس جامعه جهانی نباید از خواهران و برادران سیل‌زده ما دریغ شوند.

طی سه هفته گذشته پاکستان شاهد بارش باد و باران های موسمی با شدتی استثنائی بود که این امر موجب تخریب‌خانه‌ها و از بین رفتن محصول کشاورزی شد. براساس آمار و تخمین ها یک پنجم این کشور زیر آب است، این فاجعه 1600 قربانی داشته و بیش از 20 میلیون نفر تحت تأثیر آن قرار گرفته‌اند.

کمک دولت و ارتش و سازمانهای بین‌المللی به واسطه صدمه زیرساختها چون از بین رفتن راه ها و پلها در نتیجه رانش زمین به خطر افتاده است.

براساس برخی از سازمانهای غیردولتی 6 میلیون نفر از مردم این کشور نیازمند کمکهای اضطراری هستند و صدها هزار نفر تاکنون به علت دشواری‌های ارتباطی هیچ کمکی دریافت نکرده‌اند. 

کد مطلب 1136893

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