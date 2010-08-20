به گزارش خبرگزاری مهر به نقل آسیا نیوز، پاپ بندیکت شانزدهم رهبرکاتولیکهای جهان گفت: به مردم پاکستان که در نتیجه وقوع سیل بسیاری از عزیزان خود را از دست داده و بیخانمان شدند فکر میکنم.
وی افزود: همبستگی و کمکهای محسوس جامعه جهانی نباید از خواهران و برادران سیلزده ما دریغ شوند.
طی سه هفته گذشته پاکستان شاهد بارش باد و باران های موسمی با شدتی استثنائی بود که این امر موجب تخریبخانهها و از بین رفتن محصول کشاورزی شد. براساس آمار و تخمین ها یک پنجم این کشور زیر آب است، این فاجعه 1600 قربانی داشته و بیش از 20 میلیون نفر تحت تأثیر آن قرار گرفتهاند.
کمک دولت و ارتش و سازمانهای بینالمللی به واسطه صدمه زیرساختها چون از بین رفتن راه ها و پلها در نتیجه رانش زمین به خطر افتاده است.
براساس برخی از سازمانهای غیردولتی 6 میلیون نفر از مردم این کشور نیازمند کمکهای اضطراری هستند و صدها هزار نفر تاکنون به علت دشواریهای ارتباطی هیچ کمکی دریافت نکردهاند.
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