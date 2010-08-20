به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کاتولیک نیوزسرویس، گویدو مارینی رئیس آداب نیایشی و مراسم عبادی در واتیکان گفت که نیایشهای انگلیسی که در سفر پاپ به بریتانیا مورد استفاده قرار خواهد گرفت ترجمه جدید از متن "فرمان عشای ربانی" است که در سال 2008 توسط واتیکان تصویب شد.

وی افزود: سرودهای " فرمان عشای ربانی" برای مثال سرود تسبیح از ترجمه جدید خواهد بود که چندی پیش واتیکان آن را تصویب کرده بود.

سایر نیایش های عشای ربانی از متنی خواهد بود که در حال حاضر نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد چر اکه وقتی واتیکان درحال برنامه‌ریزی برای مراسم عشای ربانی پاپ بود، استفاده از متن انگلیسی کامل از سوی واتیکان به اسقفهای اسکاتلند، انگلستان و ولز اعطا نشده بود.

براساس اعلام واتیکان در ترجمه جدید از نیایشهای عشای ربانی به‌شدت تلاش شده تا متن ترجمه شده به متن اصلی لاتین نزدیک باشد.

پاپ قرار است طی روزهای 16 تا 19 سپتامبر به بریتانیا و اسکاتلند سفر کند. پاپ سه روز در انگلستان و یک روز در اسکاتلند اقامت خواهد داشت و در اسکاتلند با ملکه بریتانیا دیدار خواهد داشت. در بریتانیا 4 میلیون نفر پیرو کلیسای کاتولیک روم هستند، اما پیش‌بینی شده مجموعه رویدادهای این سفر صدها هزار نفر را به خود جلب کند.