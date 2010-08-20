اختیارات رؤسای بیمارستانها در قانون برنامه پنجم افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اعلام این خبر گفت: در ماده 25 قانون برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی شده است برای ارتقاء خدمات درمانی بیمارستانها اختیارات رؤسای بیمارستانها همپای اختیارات هیئت امنای دانشگاه‌های علوم پزشکی افزایش یابد.



امامی رضوی با اشاره به این که درخواست رئیس یک بیمارستان برای استخدام یک نیروی مورد نیاز گاهی باید تا معاونت نیروی انسانی ریاست جمهوری برود، بیان داشت: مسئولیت بدون اختیار، مختل شدن کارها را در پی دارد، بنابراین امیدواریم با ایجاد قوانین لازم، در نهایت فرآیند خدمات درمانی ارتقاء یابد.