شکست سیاست "ایران هراسی" غرب / آمریکا درصدد تحمیل مذاکرات است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر عبداللهیان سفیر ایران در بحرین در گفتگو با روزنامه البلاد چاپ بحرین به سئوالات خبرنگار این روزنامه درباره روابط دوجانبه ایران و بحرین، مسائل منطقه ای و بین المللی و تحریمهای آمریکا علیه کشورمان پاسخ گفت که متن این مصاحبه به این شرح است:

س) درباره لوایح اجرائی که وزارت خزانه داری آمریکا در خصوص ضوابط ومقررات شدیدی علیه معاملات بانکی، سرمایه گذاری ها، تأمین هزینه پروژه های تجاری وتعامل با موسسات ونهادهای ایرانی وضع کرده است آیا مانعی در برابر نگرش ایجاد فرصت های سرمایه گذاری ایران در منطقه به طور عموم وبالاخص در بحرین ایجاد نمی کند؟





- اگر بخواهیم در مورد تحریم صحبت کنیم باید به قطعنامه اخیر اشاره کنیم که براثر اعمال فشارهای آمریکا و لابی صهیونیست ها صادر شده است. ولی در محتوای این قطعنامه ها هیچگونه اشاره ای به فعالیتهای تجاری که با بحرین و یا به طور عموم در منطقه انجام دهیم، نشده است. تنها مسئله جدید در قطعنامه اخیر درباره بازرسی کشتیهای به مقصد ایران است که عکس العمل ایران در قبال آن روشن و قاطعانه بوده است. همچنین باید یادآور شوم که آمریکا واتحایه اروپا بدون مراجعه به شورای امنیت سعی دارند به طور یکجانبه علیه ایران اعمال فشار کنند و سعی دارند همین فشارها را از طریق کشورهای منطقه نیز اعمال کنند، دشمنان منطقه بخشی از این پروژه خود را در قالب "ایران هراسی" دنبال می کنند که سیاستی شکست خورده است.



ما معتقدیم که این فشارها نه تنها هیچ تاثیری در معاملات تجاری ما با بحرین و یا سایر کشورها نداشته بلکه برعکس سبب شده برخی از کشورها به ایران روی آورند و جایگزین شرکتهای غربی شوند که بر اثر تحریمها فعالیتهای خود با ایران را محدود کرده اند. علاوه برآن، دنیای امروز، دنیای منافع است و همچنانکه ملاحظه می شود بسیاری از کشورهای دیگر در سایه حضور نداشتن شرکتهای غربی به طور فزاینده به سمت سرمایه گذاری در ایران روی آورده اند. ضمن اینکه شرکتهای غربی نیز به طرق مختلف در تجارت و سرمایه گذاری با ایران، گوی سبقت را از هم می ربایند.



س) اجازه بفرمایید به پرونده هسته ای ایران بپردازیم. درحالی که تهران از اهمیت گفتگو درباره برنامه هسته ای آن سخن می گوید ملاحظه می کنیم که رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از تاسیس مرکز جدیدی برای غنی سازی اورانیوم سخن می گوید، بنابراین اگر ایران رویارویی با جامعه بین الملل را نشان می دهد، پس گفتگو چه فایده ای می تواند داشته باشد؟





- براساس قوانین ومقررات بین المللی هیچگونه مانعی برای تداوم فعالیتهای مسالمت آمیز اتمی وجود ندارد. ما براساس قوانین آژانس باید برنامه های خود را به آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کنیم و آنها براساس قوانین بین المللی می توانند بر این فعالیتها نظارت داشته باشند. از لحاظ فنی هیچ ابهام و بحثی نمانده است ولی طرفهای مقابل با موضوع صلح آمیز هسته ای برخورد سیاسی می کنند.



س) هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا چند روز پیش طی اظهاراتی گفته بود ایالات متحده آمریکا "برای گفتگو با ایران آماده است"، چرا ایران در قبال چنین اظهاراتی اقدام مثبتی انجام نمی هد؟



- اگر آمریکا می خواهد با ابزار زور، تهدید و قطعنامه، از مذاکره حرف بزند، این رفتار متناقض است. ما معتقدیم که گفتگو مهمتر از هرچیز دیگری است، ولی آمریکا نمی تواند وارد گفتگویی شود که نتایج آن را از پیش تحمیل کند، آنها از طرفی از گفتگو صحبت می کنند و از طرف دیگر از پیش برای نتیجه این گفتگوها اعمال فشار می کنند. در همین شرایط اقدامات دیگری انجام می دهند از جمله تحریمهایی که آمریکا و اتحادیه اروپا به طور یک جانبه و بدون مراجعه به شورای امنیت اعلام کردند.

س) تفسیر تهران از سفر ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی به لبنان و دمشق در پایان ماه گذشته چیست؟ آیا این سفر می تواند بر روابط استراتژیک بین دمشق وتهران تأثیری داشته باشد؟





- ما نگاه خوش بینانه ای به این دیدار داشته ایم و معتقدیم تمام رهبران کشورهای عربی و اسلامی باید نقش فعال تری در جهت وحدت اسلامی وعربی ایفا کنند. ولی در مورد روابط تهران با دمشق، این روابط عمیق و استراتژیک بوده وعلیه هیچ کشور عربی دیگری هم نیست.



س) آقای منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اخیرا سفری به دمشق داشته و با رهبران جنبش "حماس" و "جهاد اسلامی" دیدار کرد. آیا این سفر می تواند با آنچه که گفته می شود آمریکا برای حمله نظامی به ایران، به اسرائیل چراغ سبز نشان داده است، هیچگونه ارتباطی داشته باشد؟ آیا آقای متکی درباره این احتمالات با دمشق به رایزنی پرداخته است؟





- سفر آقای متکی به برخی از کشورهای منطقه واز جمله دمشق در راستای مشورت و رایزنی درباره مسائل منطقه بوده است. ولی درباره رژیم صهیونیستی، این رژیم بدون چراغ سبز آمریکا هیچگونه گامی برنمی دارد. ضمن اینکه این رژیم در رویاهای خود از هرگونه اقدامی جهت وارد آوردن ضربه به ایران استقبال می کند، ما تمام تحرکات اسرائیل را از نزدیک تحت نظرداریم و برای هرگونه رویارویی نظامی آماده ایم. فریادهای رژیم صهیونیستی از سر ترس است ودر عین حال شبح جنگ را از منطقه دور می بینیم.



س) آیا ایران از عقب نشینی نیروهای آمریکا از عراق واهمه ندارد؟ یا به عبارت دیگر، آیا چنین اقدامی می تواند نشانه ای مبنی بر تمرکز نگرشها به مقابله با ایران در آینده بوده باشد؟



- تصورمی کنم که مسئله خروج نیروهای آمریکایی کمی پیچیده است. اما با توجه به قابلیت مردم عراق در اداره کشور، گمان نمی کنم چنین عقب نشینی عملا چیزی را در عراق تغییر دهد. ولی ملاحظاتی در این زمینه وجود دارد از جمله اینکه باید توافقنامه امنیتی به مورد اجرا درآید و تمامی امور از جمله کنترل عراق بر فضای این کشور به عراقی ها واگذار شود.



س) عراقیها تا کنون موفق به تشکیل حکومت نشده اند، آیا چنین مسأله ای سبب نگرانی تهران نیست؟





- جمهوری اسلامی ایران امنیت عراق را امنیت جمهوری اسلامی ایران و منطقه می داند و ما معتقدیم که باید دولت عراق با حضور تمام طرفهای عراقی در اسرع وقت تشکیل شود. اوضاع جاری به نفع عراق و منطقه نیست به ویژه اینکه دشمنان منطقه از نا امنی عراق سود می برند و این نصیحتی است که تهران به دوستان خود در بغداد ابلاغ کرده است.



س) کمیسیون عالی مشترک ایران وبحرین برگزار شد این اجلاس چه نتایج عملی دربرداشته است؟



- مسائل بسیاری دراین اجلاس مورد بحث قرار گرفت و نتایج عملی خوبی نیز در برداشت، از جمله طی آن اسناد موافقتنامه امنیتی بین دوکشور که مورد تایید مجالس و روسای دوکشور قرار گرفته بود، مبادله شد. کمیته های زیر مجموعه کمیسیون عالی مشترک از جمله کمیته امور مرزی، مبارزه با تروریزم (و مبارزه با قاچاق مواد مخدر) از سوی طرف ایرانی شکل گرفته و قرار است طی چند هفته آینده از سوی طرف بحرینی نیز تشکیل شود. تا یک ماه آینده بحرین میزبان اجلاس وزرای کشور کشورهای همسایه عراق خواهد بود و آقای مصطفی نجار وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران در آن شرکت خواهد کرد و درباره کمیته امنیتی انتظار می رود همزمان با سفر وزیر کشور به منامه و یا قبل از آن تشکیل شود. همچنین قرار است ششمین اجلاس شورای مشترک بازرگانان دو کشور پس از ماه مبارک رمضان در تهران برگزار شود. علاوه برآن در آینده نزدیک هیئتی از تجار و بازرگانان و سرمایه گذاران ایرانی جهت بازدید از شهرک صنعتی سلمان از بحرین دیدن کند.



س) در مورد پروژه گاز چطور؟ آیا تحفظات سیاسی در خصوص آن وجود دارد؟



- پروژه گاز از جمله پروژه های اساسی بین دو کشور است. تمام مذاکرات مربوط به مسایل فنی به انجام رسیده و مذاکرات مربوط به تعیین نرخ گاز همچنان ادامه دارد. هیچگونه ملاحظات سیاسی درباره این پروژه وجود ندارد، بلکه مورد اهتمام مقامات عالیه دو کشور نیز قرار دارد. قرار است در آینده هیئتی از وزارت انرژی بحرین به تهران سفر کند و امیدواریم مذاکرات تعیین قیمت که طی شش ماه گذشته انجام شده، نهائی شود.



س) اجازه دهید به مسائل سیاسی بپردازیم. همچنانکه معروف است شیعیان جهان براساس مذهبی به نوعی ارتباط روحی و معنوی با ایران دارند. با صراحت بیشتر بیان می کنم، آیا ایران سعی دارد روابط مذهبی را برای تأثیر گذاری در حوزه تصمیم گیری شیعیان عرب در بحرین و به طور عموم در کل کشورهای خلیج فارس به کار گیرد؟ نظر شما در این خصوص چیست؟



- بدون تردید ارتباط روحی و معنوی بین شیعیان وجود دارد. در این زمینه چیزی که به منطقه و جمهوری اسلامی ایران خدمت می کند، وحدت میان شیعه و سنی است. ولی دشمنان منطقه سعی دارند بین اهل سنت و شیعیان اختلاف بیندازند همچنانکه در عراق انجام دادند. نباید فراموش کنیم که تندروها در عراق بدون هیچگونه تبعیضی هم شیعیان وهم اهل سنت را به قتل رساندند. وظیفه ما دفاع از مسلمانان در هر کشوری است شاهد مثال آن حمایت جمهوری اسلامی ایران از جنبش حماس است(که سنی مذهب است). آنچه را که می توانم به طور قطع ویقین بگویم اینکه ما هیچ نیتی نداریم که از کسی به عنوان اینکه شیعه است در مقابله با برادران اهل سنت حمایت می کنیم. وحدت شیعه وسنی را به طور نظری و عملی در خدمت به اسلام و مقابله با ترفندهای دشمنان منطقه می دانیم واز آن حمایت می کنیم.



س) تحلیلهائی وجود دارد که همیشه انگشت اتهام و مسئولیت آشوبها در کشورهای منطقه و از جمله بحرین را، بر اساس تعاطف مذهبی به سوی ایران نشانه می برد؟ نظر شما چیست؟





- اگر چنین سئوالی را از مسئولین عالیرتبه امنیتی بحرین بپرسید اسامی کشورهایی که مسئولیت این حوادث را برعهده دارند بر خواهند شمرد که ایران در بین آنها نیست.



س) آیا کشورهای مشخصی را به استفاده از روابط مذهبی با ایران، به منظور اجرای برنامه های ویژه ای از طریق طرف هائی که از خارج هدایت می شوند، متهم می کنید؟





- همواره تحریک و ایجاد اختلاف مذهبی از سوی کشورهای دشمن منطقه صورت می گیرد. ایران به هیچ شکلی خشونت را تایید نمی کند. برای ابراز عقیده بهترین راه حل گفتگواست. مناسب ترین روش پیگیری مطالبات را از طریق دموکراسی در فضای اصلاحات سیاسی می دانیم. از نظر ما زبان خشونت مردود است.