ولایی پذیری باید مورد توجه بیش از پیش دولت قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حجت الاسلام علی رضایی بیرجندی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه بیرجند تصریح کرد: کسانی که خود را مرتبط با اصول گرایی می دانند نباید سخنان دشمن شادکن بزنند چرا که ما می خواهیم که ایران مجمع جماهیر اسلامی باشد و آماده ظهور منجی شود.
امام جمعه بیرجند ماه رمضان را فرصت مناسبی برای زدودن غبار گناهان از وجود آدمی دانست و اظهار داشت: در این اوقات معنوی باید برای رسیدن به تقوای واقعی و کمال انسانی نهایت تلاش خود را به کار ببندیم.
وی ماه رمضان را ماه اسلام و ماه تواضع و فروتنی دانست و اظهارداشت: مردم و مسئولان قدر این ماه را به خوبی بدانند و فرصتی است که باید از آن کمال استفاده را برد.
وی با اشاره به میلاد امام حسن (ع) و روز اکرام گفت: امام حسن (ع) در طول عمر با عزت خود، سه بار تمامی دارایی خود را بین فقرا تقسیم کرد و ما نیز برای داشتن جامعه ولایی باید تلاش کنیم که فرهنگ علوی در جامعه احیا شود و باید کرامت امام حسن (ع) را در جامعه پخش کنیم.
امام جمعه بیرجند با تسلیت سالروز وفات حضرت خدیجه (س) از او به عنوان بزرگ بانوی جهان اسلام یاد کرد و افزود: این بانوی بزرگوار در همسرداری و تربیت فرزند الگوی بزرگی برای خانوادهها است چرا که فرزندی چون فاطمه (س) را تربیت کرد و از همه مال و اموال خود در راه اسلام گذشت.
حجت الاسلام رضایی بیرجندی با اشاره به دوم شهریورماه آغاز هفته دولت گفت: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری احیای فرهنگ اصیل اسلامی، گسترش عدالت و حل مشکلات مردم در عمل و نه تنها در شعار از کارهای اصلی است که مردم از دولت انتظار دارند.
وی به سالروز سوخت گذاری نیروگاه بوشهر اشاره کرد و تصریح کرد: این کار سبب غرور ملی ما ایرانیان است و نشان داد که تحریمها علیه جمهوری اسلامی ایران هیچ نتیجهای ندارد بلکه سبب میشود که ملت ایران روی پای خود بایستد.
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