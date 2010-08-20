استعدادهای برتر دانش آموزی به صورت نامحسوس شناسایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آریا الستی در خصوص وظایف شورای راهبری طرح شهاب گفت: وظیفه اصلی این شورا در مرحله اول تعیین مدل نظری نحوه شناسایی استعدادهای برتر و مجموعه فعالیت‌های هدایتی است تدوین سیاست‌های کلان و مدل نظری و علمی این طرح توسط این شورا صورت می‌گیرد.

معاون پژوهش و برنامه ریزی بنیاد ملی نخبگان خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، وظیفه اصلی ستاد مرکزی اجرایی طرح شهاب نیز تعیین مدل اجرایی است تا مشخص شود که این کار به چه نحوی انجام شود همچنین این ستاد باید ساختار و نظام اجرایی این طرح در سطح کشور، اعتبار لازم و نحوه اجرا را تعیین کند.

وی با تاکید بر اینکه طرح شهاب، با استفاده از توانایی های وزارت آموزش و پرورش اجرا می شود، اضافه کرد: طرح شهاب باید در سطح کشور فراگیر شود، اما بدلیل پیچیدگی های نظری و اجرایی آن نمی توان انتظار داشت که به صورت ناگهانی در کل کشور به اجرا در آید، بنابراین این طرح باید به صورت بخش‌های آزمایشی آغاز شود و به تدریج با کسب تجربه و تصحیح در کل کشور گسترش یابد.

الستی خاطرنشان کرد: البته اجرای طرح شهاب از مدتی قبل به صورت خاموش و بدون حتی عنوان شهاب به صورت آزمایشی آغاز شده است.

وی درباره نحوه اجرای طرح توضیح داد: بر اساس آنچه که در متن آیین نامه طرح آمده است، طرح شهاب، معلم محور است و قرار نیست دانش‌آموز از محیط درس و مدرسه جدا شود و در این طرح قرار نیست که دانش‌آموزان مستعد به این صورت حس کنند که نسبت به دیگران ارجحیت‌هایی داشته و از دیگران جدا شده اند، بلکه به صورت خاموش شناسایی می‌شوند و رشد آنها هم از نظر علمی، معنوی و زمینه استعدادشان مورد رصد و هدایت نامحسوس قرار می‌گیرد.

معاون پژوهش و برنامه ریزی بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه اجرای طرح شهاب در مدرسه و توسط معلم انجام می‌شود و قرار نیست موسسه‌ای جداگانه ایجاد شده و دانش‌آموزان را شناسایی کند تا در برخی دانش‌آموزان موجب توهم برتری و در دیگر دانش‌آموزان موجب ناامیدی شود.

وی با بیان این که طرح شهاب به صورت محدود در یکی از شهرهای کشور و در چند منطقه و مدرسه آغاز می‌شود، گفت: این که طرح دقیقا به چه شکل اجرا خواهد شد، پس از تدوین شیوه نامه مشخص می‌شود. اما بدیهی است که در این طرح آموزش های غیر متداول مستقیم برای دانش‌آموز وجود ندارد بلکه این معلمان و اولیا مدرسه هستند که در راستای شناسایی و هدایت استعدادهای برتر آموزش می‌بینند.

به گفته الستی اجرای طرح شهاب دائم و تدریجی خواهد بود و به همین ترتیب گسترش یافته و کل کشور را می‌پوشاند.