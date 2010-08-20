سیاسیون فاصله گرفته باز گردند مردم و نظام می پذیرند/ مذاکره با آمریکا "نه"

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام صدیقی امام جمعه موقت تهران در خطبه های نماز جمعه امروز با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در جمع کارگزاران کشور افزود: این سخنان قطعا در جمع مسئولان بیش از جمع توده مردم جا داشته و تعیین کننده برنامه های عبادی، سیاسی و اجتماعی برای مسئولان است تا بتوانند یک ماه تمام جهان اسلام را همرنگ و همراه کنند.

وی با بیان اینکه سخنرانی مقام معظم رهبری برنامه تربیتی و روانی برای کشور بود، افزود: با توجه به توصیه های ایشان در زمینه توجه به ماه رمضان این ماه را باید ماه اسلام و شستشوی خودمان بدانیم و یادمان باشد که مرگ و قیامت و بازجویی نکیر و منکر حق است و کسانی که این موضوعات را شوخی می گیرند بدانند که عمر خیلی زود می گذرد. جوانی رویاست و همه یک روز تمام می شود.

صدیقی با تاکید بر اینکه چرا به دنبال سیاست بازی و فساد می رویم، گفت: باید برای نجات از مشکلات پس از مرگ امروز به فکر باشیم و تا دیر نشده خودمان را در ماه رمضان پاک کنیم و حق الناس را به جا بیاوریم.

خطیب جمعه تهران تسلط بر خشم را یکی از مهمترین مواردی خواند که باید در ماه مبارک رمضان به آن توجه کرد و ادامه داد: عصبانیت کلید تمامی بدبختی ها در جامعه و خوی درندگی است.

صدیقی با اشاره به اینکه ماه رمضان ماه غلبه بر غضب و شهوت است، این دو روحیه را بسیار خطرناک عنوان کرد و ادامه داد: اگر غضب و شهوت در مسیر خود قرار گیرند انسان را آباد می کنند و اگر رها شوند آدم را به خاک سیاه می نشانند.

وی با توصیه و تاکید به سیاسیون در کشور افزود: مردان سیاسی کشور باید بیشتر از این مسئله برحذر باشند و خودشان را در جامعه پایین کشیده و عصبانیتشان را به جامعه تسری ندهند. سیاسیون نباید به خاطر سعادت خود آتش عصبانیت را به جامعه انتقال دهند.

خطیب جمعه تهران همدلی را یکی دیگر از موضوعات مهم که باید در ماه رمضان مورد توجه قرار گیرد عنوان کرد و اظهار داشت: نبود همدلی در میان قشری از جامعه ما می تواند به جامعه آسیب برساند چرا که امروز نیاز بشر همدلی در میان اعضای یک جامعه است.

وی ادامه داد: باید کینه را از دلها بیرون کرد و الفت میان افراد یک جامعه ایجاد کرد چرا که خداوند از عذاب هایی که بر یک جامعه نازل می کند از میان بردن همدلی در آن جامعه است.

صدیقی تاکید کرد: خدا اگر بخواهد جامعه ای را چوب بزند روح اتحاد را در آن جامعه از بین می برد و آن جامعه را به فرقه ها و گروههای مختلف تقسیم می کند و گروههای جدید و زیرپرده در آن جامعه ایجاد شده و دیوار و فاصله میان افراد به وجود می آید، اینها همه نشانه غضب الهی است.

امام جمعه موقت تهران یکی دیگر از موارد مهم که باید درماه رمضان به آن توجه کرد را بازگرداندن رمیده ها و دشمنان خودی به زیر چتر نظام عنوان کرد و افزود: دراین ماه باید کمک کنیم رمیده ها را برگردانیم چرا که این ماه ماه ضیافت خداست و باید از پیامبر اکرم الگو گرفته و به سراغ آنهایی برویم که با شما نبودند و رمیده و فاصله گرفته اند و بپرسید که مشکل و درد شان کجاست.

وی با بیان اینکه پیامبر اکرم (ص) به دنبال فرصتی بود تا با اشخاصی که به زیر پایشان خار انداختند، بر سرش آتش ریختند، او را لت و پار کردند ، صحبت کند و به گونه ای آنها را در مسیر اسلام قرار دهد، افزود:آیا ما تاکنون این گونه بوده ایم، ما باید از این رفتار پیامبر الگو بگیریم و فاصله گرفته ها را برگردانیم.

صدیقی با مطرح کردن این سئوال که اگر قرار باشد ما که اعضای یک جامعه ایم یکدیگر را تحمل نکنیم پس چگونه مسیحیان، یهودیان و دیگر افراد باید ما را تحمل کنند.

خطیب جمعه این هفته تهران با تاکید بر جذب حداکثری که در بیانات مقام معظم رهبری نیز به آن اشاره شده بود، افزود: دست از کفر و گذشته برداریم و سیاسیونی که بی خود خودشان را از مردم جدا کردند و از زیر پرچم ولایت درآمدند و به سراغ آمریکاییها رفتند باز گردند و بدانند که آمریکاییها به فکر آنان نیستند و به آنان ضرر می رسانند.

وی افزود: سیاسیون رمیده باز گردند و این بازگشت آنان را هم ملت قبول می کنند و هم سعه صدر نظام و رهبری می پذیرد.

صدیقی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در جمع کارگزاران کشور تاکید کرد: برادرانی که با ما بودند بازگردند و بر روی این موضوع باید کار و مطالعه شود و کارگروهی تشکیل شده تا مشکلات را حل کرده و شکاف ها را بردارد.

خطیب جمعه تهران ادامه داد: چرا خودی را باید دشمن تلقی کنیم و یک دشمن خودی را نتوانیم به دوست تبدیل کنیم.

وی همچنین در تحلیل و ارزیابی خصومت آمریکا با نظام جمهوری اسلامی افزود: نظام جمهوری اسلامی و نظام استکباری غرب به صورت عام و به ویژه آمریکا و اسرائیل تضاد ماهوی با یکدیگر دارند.

صدیقی ادامه داد: تضاد استکباربا ما تاکتیکی نیست و یک تضاد ماهوی است چرا که از روزی که انقلاب به رهبری امام راحل موجودیت پیدا کرد نظام استکباری آن را نفی کرد زیرا که می دانست قرار است عدالت و ایمان به صحنه بیاید و خدا جلوه کند و آنان این موضوع را بر نمی تابند کما اینکه ما نیز آنها را تحمل نمی کنیم.

خطیب جمعه تهران افزود: اسرائیل هویتی جعلی و ساختگی است و ما این موضوع را نمی پذیریم.

وی همچنین با اشاره به اینکه تضاد میان جمهوری اسلامی و استکبار ماهوی است، ادامه داد: اما جمهوری اسلامی عقلانیت شجاعانه خود را همواره رعایت می کنند چرا که دین ما دین تعقل و انعطاف است و مذاکره را در جای خودش می پذیریم اما مذاکره ای که یک طرفه باشد و چیزی را تحمیل کند آنچنان که امام راحل فرمودند، رابطه گرگ و میش است.

صدیقی ادامه داد: اگر آمریکا از نردبان پوسیده استکباری پایین آمد جای مذاکره است اما در حال حاضر مذاکره با آمریکا نه.

امام جمعه موقت تهران همچنین به وقوع سیل در پاکستان و آواره شدن 6 میلیون شیعه و غیر شیعه پاکستانی اشاره کرد و گفت: آنان همه چیزشان را از دست داده اند و ما از گروه های بین المللی، مسئولین نظام و آحاد مردم می خواهیم که در حد امکانشان به این سیل زده ها کمک کنند.

صدیقی در خطبه اول نماز جمعه با اشاره به اسرار ماه مبارک رمضان و روزه گرفتن، روزه را موجب بقای دین و دژ و نگهدارنده دین خواند.

وی ادامه داد: روزه موجب استجابت دعا می شود و انسانها برای رهایی از غم و رنج به سنگر روزه پناه می برند چرا که روزه تمام گرفتاریها را حل می کند و پناهگاه، نسخه و دوای تمام دردهاست.

صدیقی همچنین با اشاره به برکات روزه و ماه مبارک رمضان نزول قرآن را از مهمترین برکات ماه رمضان عنوان کرد و افزود: اگر انسان ایمان داشته باشد این نسخه الهی دردهای او را درمان می کند.

وی همچنین به سالروز وفات حضرت خدیجه اشاره کرد و سوگ همسر پیامبر اکرم (ص) را تسلیت گفت.