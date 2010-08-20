به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهدوی کیا ضمن بیان مطلب فوق در مورد بازی استیل آذین مقابل مس کرمان گفت: بازی خوبی بود و تیم ما در این دیدار نمایش خوبی داشت. فرصت‌های زیادی را روی دروازه حریف خلق کردیم که متاسفانه از دست رفت اما تیم مس روی دو فرصتی که ایجاد کرد به گل رسید.

وی با بیان اینکه استیل آذین می‌توانست تیم پیروز این میدان باشد اما از دست رفتن شانس‌های گلزنی مانع رسیدن به 3 امتیاز شد، افزود: متاسفانه روی نوار تساوی قرار گرفته ایم و این موضوع به هیچ وجه خوب نیست. البته هنوز در اوایل فصل هستیم و فرصت داریم که این سه هفته ناکامی را جبران کنیم.

کاپیتان تیم استیل آذین خاطرنشان کرد: مطمئنا از هفته آینده بهتر می‌شویم و به مسیر پیروزی بازمی گردیم. ما دیگر به مساوی فکر نمی کنیم و فقط به دنبال 3 امتیاز هر دیدار خواهیم بود.

وی اضافه کرد: نکته ای که باید به آن اشاره کنم، این است که تیم‌ها مقابل ما بسیار باانگیزه ظاهر می‌شوند و این کارمان را سخت می‌کند. حضور بازیکنان بزرگ استیل آذین انگیزه و توان تیم‌های مقابل ما را تقویت می‌کند ولی باید این روند را تغییر داده و به مسیر موفقیت بازگردیم.

مهدوی کیا در مورد بازی یکشنبه شب مقابل پیکان هم گفت: آنها تیم خوب و باانگیزه ای هستند و کادر فنی بسیار خوب و باتجربه ای هم دارند که این مسائل کار ما را سخت می کند اما استیل آذین برای ماندن در کورس باید 3 امتیاز این دیدار خارج از خانه را بگیرد. باید پیکان را ببریم و با توجه به 3 تساوی پیاپی چیزی برای از دست دادن نداریم.

تیم فوتبال استیل آذین در حالی عصر چهارشنبه در ورزشگاه خانگی برابر مس کرمان به تساوی یک بر یک رضایت داد که روز یکشنبه در قزوین میهمان تیم پیکان است.