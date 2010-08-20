جلوی برگزاری کنگره های بی خاصیبت گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر در ساری ، آیت الله نورالله طبرسی در خطبه های نماز جمعه ساری افزود: هنوز یک همایش یا کنگره مناسب و عظمایی پیرامون حضرت زهرا و سجایای اخلاقی این بانوی بزرگوار پیراموان حجاب در کشور تشکیل نشده است.

وی در ادامه با اشاره به نقش موثر رسانه ها در آگاهی بخشی جامعه از رسانه ها خواست مقالات اجتماعی پیرامون مسائل حجاب را بیشتر انعکاس دهند و برای نهادینه کردن فرهنگ حجاب و عفاف در خانواده ها تلاش کنند.

رسانه ها در مورد عفاف و حجاب بیشتر بنویسند

طبرسی با بیان اینکه پایین بودن باورهای دینی و عقاید برخی افراد سبب رواج پدیده بدحجابی در جامعه شده است یادآور شد: رسانه ها در مورد عفاف و حجاب بیشتر بنویسند.

وی خاطر نشان کرد: دشمن از طریق شبیخون فرهنگی قصد دارد پدیده بدحجابی را در جامعه اسلامی رواج دهد. نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری به انتقاد برخی از ائمه جمعه و متدینین سایر شهرهای غربی استان در مورد رواج پدیده بدحجابی در ساحل اشاره کرد و افزود: درست نیست در ساحل اسلامی عده ای بخواهند این روحیه دینی را از ذهن آحاد جامعه اسلامی و خدامحور دور سازند. نیروی انتظامی با هنجارشکنان دریا برخورد جدی کند وی با تاکید بر ترویج امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اسلامی از نیروی انتظامی خواست با هنجارشکنان در دریا و ایجاد کننده نا امنی و فساد اجتماعی در این اماکن برخورد جدی کنند. طبرسی با اشاره به اینکه آموزش و پرورش، دانشگاه ها و نهادهای فرهنگی نقش اساسی در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه و جوانان دارند تصریح کرد: تقویت باورهای دینی در جامعه سبب حذف اندیشه سکولار در نهادهای فرهنگی دانشگاهی کشور خواهد شد.

وی در بخش دیگری از خطبه های نماز با اشاره به ماه مبارک رمضان و فرایض این ماه گفت: ماه رمضان ماه بزرگی و ماه شهیدان، مومنان، پیغمبران و افراد متقی است.

نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به دیدار اخیر مسئولان نظام با مقام معظم رهبری در مورد بحث های مطروحه در زمینه مذاکره ایران با آمریکا اظهار داشت: مذاکره با آمریکا از سی سال گذشته تاکنون امکان ندارد.

وی بیان داشت: ملت ایران با دروغ ها، توطئه ها و ترفندهای آمریکای جنایتکار آشنا بوده و هیچگاه قصد مذاکره و ارتباط با این کشور زبون را ندارد و هیچ زمانی از تحریم ها هراس نخواهد داشت.

مسئولان مطالبات کشاورزان را به موقع بپردازند

طبرسی با تبریک ولادت امام حسن مجتبی به آغاز خرید تضمینی برنج از کشاورزان اشاره و تصریح کرد: برنج با رنج کشاورز به دست آمده و مسئولان مرتبط باید مطالبات و برنج های خریداری شده از کشاورزان را در موعد مقرر به آنان پرداخت کنند.

وی در پایان به وقوع سیل سهمگین پاکستان از مردم مازندران خواست تا با کمک به سیل زدگان مسلمان این کشور سهم عمده ای در تحقق حس نوعدوستی ملت ایران ایفاء نمایند.