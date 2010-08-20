تحریم ایران نشانه ضعف دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، حجت الاسلام سید جلال احمد پناهی در خطبه های نمازجمعه سمنان گفت:آمریکا برای پوشاندن ضعف های خود تحریم ها را شروع کرده است.

وی با بیان اینکه ملت ایران همواره در مقابل تحریم‌ها ایستاده‌اند، گفت: توطئه های دشمنان همواره بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ادامه داشته و دسیسه های دشمنان در مقابله با انقلاب الهی در ایران است.

خدمات دولت به نحو مناسب اطلاع رسانی شود

احمدپناهی با اشاره به حوادث و مناسبت های هفته جاری، گفت: آغاز هفته دولت در هفته پیش رو است که باید در این هفته خدمات دولت به نحو مناسب اطلاع رسانی شود.

خطیب جمعه سمنان با بیان اینکه مسجد عالی‌ترین مرکز توحید و یکتاپرستی است، گفت: به آتش کشیدن اولین قبله مسلمانان بدست صهیونیستها به عنوان روز جهانی مسجد نامگذاری شده است که صهیونیست‌ها در این روز مسجدالاقصی را به آتش کشیدند.

با سخنان مدبرانه رهبر انقلاب نیازی به مرور عبرتهای مشروطه نیست

وی به سالروز کودتای 28 مرداد اشاره کرد و گفت: آمریکا در جریان ملی شدن صنعت نفت ابتدا از مصدق حمایت کرد اما در نهایت شاه را به کشور باز گرداند.

به گفته وی، با رهبری و سخنانه حکیمانه مقام معظم رهبری ملت ایران آنقدر با بصیرت است که دیگر نیازی به اشاره عبرت های 28 مرداد و مشروطه برای جوانان نیست.