امور فرهنگی نباید بهانه ای برای برخورد با بدحجابی باشد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حجت الاسلام سید یحیی جعفری در خطبه های نماز جمعه این هفته کرمان با تاکید بر برخورد با بی حجابی گفت: باید به خصوص در ماه مبارک رمضان جلوی بی حجابی را گرفت و در این راستا نباید انجام امور فرهنگی را بهانه قرار داد.

جعفری تاکید کرد: باید با تدبیر و خردمندانه برنامه ریزی لازم برای برخورد با بی حجابی توسط مسئولان انجام شود.

وی با اشاره به اینکه اسلام زنان بزرگی مانند حضرت خدیجه(س) و حضرت فاطمه(س) در اسلام وجود دارند، گفت: زنان جامعه باید این زنان بزرگ را الگوی خود قرار دهند.

نباید اجازه داد در ماه رمضان بدحجابها در شهر ظاهر شوند

جعفری ماه رمضان را ماهی برای ارتقاء معنوی مردم دانست و گفت: نباید اجازه داد در این ماه معنوی، عده ای بد حجاب در معابر مختلف شهر ظاهر شوند.

وی گفت: حفظ حجاب یک واجب شرعی است و جامعه باید با رعایت این مسئله از بروز و گسترش بد حجابی و فساد جلوگیری کند.

وی افزود: بی حجابی یکی از حربه های دشمنان اسلام برای ضربه زدن به اعتقادات جوامع مسلمان است و مردم باید در این راستا هوشیار باشند.

امام جمعه کرمان اضافه کرد: انجام امور فرهنگی برای اصلاح جامعه الزامی است اما دستگاههای مختلف باید با بد حجابی های بی شرمانه برخورد کنند.

نماینده ولی فقیه در کرمان خواستار برخورد با بی حجابی به خصوص در ماه مبارک رمضان شد و گفت: نباید انجام امور فرهنگی را به بهانه ای برای برخورد با بی حجابی تبدیل کرد.