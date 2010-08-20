مسئولان به فکر وضع معیشتی قشر آسیب پذیرجامعه باشند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام سید احمد علم الهدی در خطبه های عبادی سیاسی این هفته نماز جمعه مشهد که در رواق امام خمینی (ره) حرم رضوی برگزار شد، خطاب به مسئولان نظام، دستگاههای اجرائی و نمایندگان مردم در مجلس ابراز داشت: آقای مسئول، چگونه باید آن زنی که از شوهر معتادش جدا شده و دارای چند فرزند می باشد، غذایی را برای افطار و سحر فرزندانش تهیه کند؟

وی کمک به محرومین را تنها وظیفه دولت ندانست و تاکید کرد: شما مردم هم نسبت به محرومین در جامعه دارای تکلیفید و شما نمی توانید از کنار محرومین بی تفاوت بگذرید.

فرمایشات رهبری به فضای سیاه جامعه پایان بخشید

علم الهدی در ادامه فرمایشات مقام معظم رهبری درجمع مسئولین سه قوه را مانند خورشیدی دانست که به سیاهی فضای سیاسی کشور پایان داد.

امام جمعه مشهد افزود: گرمی و حرارت عشق به مقام معظم رهبری تمام افراد را با هر نوع اندیشه وسلیقه در کنار هم جمع می کند.

وی فضای سیاسی جامعه را قبل از سخنان مقام معظم را فضائی سیاه خواند و تصریح کرد: تبلیغات بدون وقفه دشمن در خارج از کشور و نفوذ آن در بعضی از رسانه ها و سایت های غیر رسمی داخلی و همچنین اظهارات نامناسب با مبانی ارزشی برخی از دولتمردان باعث تردید و نگرانی مردم نسبت به دستگاه اجرائی کشور شده بود.

وی ادامه داد: از طرفی اختلاف نظر بین مسئولان کشور و قوای سه گانه که به وسیله عده ای عوامل آتش افروز که منجر به توسعه این اختلاف ها می شد، فضای سیاسی جامعه را فضایی سیاه و تیره کرده بود که خوشبختانه فرمایشات مقام معظم رهبری به این فضای سیاه سیاه جامعه پایان بخشید.

امام جمعه مشهد علت کنار رفتن پرده های سیاهی را، آموزه ها و فرمایشات حکیمانه رهبری دانست و خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری با فرمایشات خود جایگاه و موقعیت نظام را مشخص کردند.

دشمن چند برابر گذشته ذلیل تر شده است

علم الهدی تاکید کرد: دشمن امروز چند برابر از گذشته ذلیل تر شده است و در سیاه‌چال نکبت و ذلت فرو رفته است و نباید اجازه داد چنین دشمن ذلیلی ما را تهدید کند.

وی در ادامه به تهدید دشمنان اشاره و خاطرنشان کرد: دشمنان از اولین روزهای پیروزی انقلاب ما را مورد تهدید قرار داده بودند. زمانی که تعدادی از دانشجویان لانه جاسوسی آمریکا را اشغال کردند، افراد فسیل شده ملی گرا حرفهای امروزه کسانی را می زدند که دم از حمله آمریکا می زنند اما باید به آنها گفت که ملت ما 30سال است که نه تنها در مقابل استکبار ایستاده اند بلکه توی دهن استکبار هم زده است.

وی با بیان اینکه به سخن امام خمینی (ره) نسبت به آمریکا که فرمود "آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند" ایمان دارم، خطاب به آمریکا گفت: آمریکا طی مدت این 30 سال هیچ غلطی نتوانسته بکند و بعد از این هم نمی تواند کاری کند.