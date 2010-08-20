قیمت پراید در سوریه به 10 میلیون و 600 هزار تومان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مجید هدایت امروز جمعه در حاشیه دیدار وزرای صنایع ایران و سوریه در تهران در جمع خبرنگاران گفت: در حال حاضر خودروهای ایرانی سهم عمده ای از بازار کشور سوریه را به خود اختصاص داده اند.

وی با رد برخی اخبار مبنی بر ارزان بودن قیمت خودروهای ایرانی در سوریه نسبت به داخل کشور، قیمت پراید و سمند در این کشور را به ترتیب 10 میلیون و 600 هزار تومان و 13 میلیون و 500 هزار تومان اعلام کرد و گفت: این قیمت به دلیل اعمال تعرفه‌های اضافی است که جزئی از قانون کشور سوریه محسوب می شود.

رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) همچنین از توافق ایران و سوریه برای ساخت کارخانه لبنیات و صنایع کنسانتره و آب‌ میوه در منطقه قنیطریه سخن گفت و افزود: دفتر نخست ‌وزیر سوریه به صورت مستقیم این موضوع را پیگیری می‌کند.

وزرای صنایع ایران و سوریه امروز جمعه در تهران توافق کردند با تشکیل 6 شرکت مشترک صنعتی، همکاریهای صنعتی خود را توسعه دهند.