کره جنوبی برای استقرار پایگاه اوکیناوا در خاک خود اعلام آمادگی کرد

به گزارش خبرگزاری به نقل از روزنامه انگلیسی زیان چوسون، "لی میون باک" در نشست گروه 20 در کانادا اعلام کرد در صورتی که ژاپن بخواهد نیروهای آمریکا از اوکیناوا خارج شوند دولت وی می تواند مکانی را در خاک کره جنوبی برای انتقال این پایگاه در نظر بگیرد.

این روزنامه به نقل از ماهنامه Bungeishunju گزارش داده است "لی" از افزایش تنش بین آمریکا و ژاپن بر سر این پایگاه ابراز نگرانی کرده و گفته می شود که رئیس جمهوری کره پیشنهاد داده است تا در صورتی که اوضاع بدتر شود حاضر است این پایگاه را در کشور خود پذیرا باشد.

در رویدادی دیگر خبرها حاکی از آن است که ژاپن و آمریکا در حال برنامه ریزی هستند تا نتایج گفتگوهای خود درباره این پایگاه را در روز 30 اوت اعلام کنند.

بر اساس توافقنامه امنیتی ماه می سال 2006 میلادی میان وزیران دفاع و امور خارجه دولتهای پیشین ژاپن و آمریکا، ایالات متحده حدود 50 هزار نیرو در سراسر ژاپن مستقر کرده که بسیاری از آنها در پایگاهی در جزیره اوکیناوا حضور دارند و این نیروها تاکنون مشکلات عدیده ای را برای ساکنان این جزیره به همراه داشته اند.

نظامیان آمریکایی حاضر در ژاپن مشکلات زیادی را برای مردم این کشور پدید می آورند که بغرنج ترین آنها تجاوز به زنان و دختران ژاپنی از سوی افسران آمریکایی است. برای مثال در 22 بهمن سال 1386 یک تفنگدار آمریکایی به نام "تایرون لوتر هادنوت" 38 ساله به اتهام هتک حرمت یک دختر 14 ساله ژاپنی در جزیره اوکیناوا دستگیر شد.



چنین رفتاری از سوی نظامیان آمریکایی در طول سالهای گذشته مردم این جزیره را بر آن داشته است تا خواستار انتقال این پایگاه به مکانی دیگر شوند.