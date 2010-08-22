به گزارش خبرنگار مهر، تیم منتخب تکواندو نیروهای مسلح کشورمان که مدتی قبل به دلیل صادر نشدن روادید از حضور در رقابتهای جهانی کانادا بازماند، خود را آماده حضور در المپیک ارتش های جهان (برزیل - 2011 ) می کند. این تیم که تمرینات خود را تعطیل نکرده هفتم شهریور راهی کره جنوبی می شود.

فرهاد سلیمی و رضا چرمچی در وزن اول، هادی شاهوردی و مسلم دائی چیدر وزن دوم، سعید امیری و سید علی محمد موسوی در وزن سوم ، فرشاد فروغی کیا در وزن چهارم ، بهزاد ایلخانی و سعید امیری در وزن پنجم ، پیام قبادی در وزن ششم، افشین ساکت در وزن هفتم و جلال خدامی در وزن هشتم نفرات اعزامی تیم منتخب دانشجویان را تشکیل می دهند.

رضا زوار به عنوان سرمربی، جلال چروکی و محسن آشورزاده به عنوان مربیان و علی خلیلی به عنوان سرپرست این تیم را همراهی خواهند کرد.

رقابتهای بین المللی تکواندو کره جنوبی روزهای 12 و 13 شهریورماه در سئول برگزار خواهد شد.