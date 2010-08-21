جوایز مدال آوران المپیک نوجوانان مشخص شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سنگاپور، هرکدام از ورزشکارانی که در بازی‌های المپیک نوجوانان موفق به کسب مدال شوند براساس این تصمیم سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک جوایزی به میزان 15 درصد از جوایز تعیین شده برای نفرات برتر مسابقات المپیک و بازی‌های آسیایی دریافت خواهند کرد.

در آیین نامه جدید نحوه پرداخت پاداش قهرمانان و مربیان و اعضای فدراسیون های ورزشی مدال آور در بازی‌های آسیایی گوانگجو به مدال آورندگان طلا 150 سکه طلا ، مدال آورندگان نقره 100 سکه و مدال آورندگان برنز 70 سکه تعلق می گیرد.

کاروان اعزامی کشورمان به نخستین دوره بازی‌های المپیک نوجوانان تا پایان روز ششم این پیکارها موفق به کسب دو مدال طلا (تکواندو - کاوه رضایی و وزنه برداری - علیرضا کاظمی نژاد)، دو مدال نقره (کشتی آزاد - مهران شیخی و تکواندو - محمد سلیمانی) و یک مدال برنز (کشتی فرنگی - یوسف قادریان) شده است.

نخستین دوره بازی‎‏های المپیک نوجوانان با حضور 3600 ورزشکار 14 تا 18 سال از 204 کشور جهان در 26 رشته ورزشی از تاریخ 24 مرداد ماه آغاز و 4 شهریور ماه به پایان می‎رسد.