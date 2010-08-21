حکم تغییر سومین رئیس دانشگاه دولتی در خوزستان صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، سه شنبه دو هفته قبل این تغییرات با برکناری دکتر مرتضی زرگر شوشتری از ریاست دانشگاه شهید چمران اهواز و معرفی حسن مروتی به عنوان سرپرست این دانشگاه آغاز شد.

پس از تغییرات، حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به جنوب استان رفت و پرویز باورصاد رئیس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر جای خود را به مسعود صدری نسب به عنوان سرپرست این دانشگاه داد.

اکنون نیز خبر می رسد؛ در حکمی از سوی کامران دانشجو، عبدالعظیم آجیلی به عنوان سرپرست دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان منصوب شده است.



در حکم انتصاب سرپرست این دانشگاه ضمن اشاره به لزوم جلب مشارکت مسئولان استان و بهره مندی از تجارب اعضای هیئت علمی و همکاران این دانشگاه بر ضرورت حفظ بیت المال و اعمال سیاستهای موثر به منظور صرفه جویی در هزینه ها و رعایت دقیق مقررات و تلاش در جهت تربیت دانش آموختگانی قانون پذیر با نگرش ارزشی و معنوی تاکید شده است.



سرپرست جدید دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین عضو هیئت علمی این دانشگاه و دارای مدرک دکترای ترویج و آموزش کشاورزی است.



وزیر علوم، تحقیقات و فناوری همچنین در نامه ای جداگانه از خدمات دکتر موسی اسلامی سرپرست پیشین این دانشگاه در طول مدت تصدی این مسئولیت قدردانی کرد.



دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین در 25 کیلومتری شمال شهر اهواز واقع شده است.



این دانشگاه در حال حاضر دارای سه دانشکده تحت عناوین، دانشکده کشاورزی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی و دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی است.



دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین قدمتی حدود 55 سال دارد. این دانشگاه در فروردین ماه سال 1384 با تصویب شورای گسترش آموزش عالی با تبدیل شدن به دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین از دانشگاه شهید چمران اهواز مستقل شد.