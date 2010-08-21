به گزارش خبرنگار مهر، در اولین نشست مطبوعاتی جشنواره سینما حقیقت، مدیر مرکز گسترش از جابه جایی جشنواره امسال و برگزار شدن آن در شهر اصفهان خبر داد. اگرچه آقامحمدیان در صحبت هایش عنوان کرد یک درصد تردید برای برپا کردن جشنواره در اصفهان وجود دارد ، اما با این وجود مستندسازان به برگزاری این جشنواره در اصفهان، امید دارند.

روبرت صافاریان از مستندسازان ومنتقدانی است که تلاش هایی او برای زنده نگه داشتن سینمای مستند به ساخت فیلم ختم نمی‌شود. او یکی از اولین سایت های تخصصی تحلیلی سینمای مستند را در کشور راه اندازی کرده است. صافاریان علی رغم صحبت های مدیر مرکز گسترش که چندی پیش در مصاحبه به خبرگزاری مهر عنوان کرده بود: "انتقال جشنواره سینما حقیقت به اصفهان با صلاح دید و مشورت مستندسازان است"، نقل مکان جشنواره سینما حقیقت به اصفهان را بدون مشورت با مستندسازان دانست و خاطر نشان کرد: تا جایی که من اطلاع دارم با هیچ کدام از مستندسازان در این زمینه گفتگویی نشده است. چند وقت پیش هم بحثی در مورد انتقال جشنواره به یکی از شهرهای کشور بود اما از آن جایی که جشنواره‌ها با مکان برگزاری‌شان شناخته می شوند، این مساله منتفی شد.

وی ادامه داد: تمرکز زدایی از تهران مساله مهمی است که باید پیشتر از این‌ها به آن توجه می‌شد. اگر دقت کرده باشید جشنواره هایی که در شهری جز تهران برگزار می شود، صمیمت بیشتری با خود به دنبال دارند. چرا که مهمانان و میزبان‌های این جشنواره برای چند روز کنار یکدیگرند و این گونه سفرها برایشان حکم اردویی را دارد که در آن بیشتر با یکدیگر آشنا می‌شوند. فیلمسازانی که توفیق پیدا می کنند چند روزی کنار هم زندگی کنند، فرصت بیشتری برای نقد آثارشان دارند و می توانند با هم در مورد سینمای مستند بحث کنند و همین حالت جمعی و کنار هم فیلم دیدن با زمانی که شما فیلم را در سالن سینما تنها می‌بینید و بعد هم هر کس به خانه خودش می رود، تفاوت زیادی دارد.فیلم دیدن و نقد آن در جمع، باعث ارتقای سینمای مستند می‌شود.

صافاریان البته به ریزش مخاطبان سینمای مستند هم اشاره کرد: در کنار این نکات مثبت، نکات منفی هم وجود دارد که مهمترین آن کاهش مخاطبان سینمای مستند است. تعداد دانشجویان علاقه مند به سینمای مستند در تهران کم نیست و اگر جشنواره در اصفهان برگزار شود، بدون شک عده کمی می‌توانند به این شهر سفر کنند.

بهرامی نژاد از مستندسازان جوانی است که نظراتش با صافاریان کمی متفاوت است: مستندسازان اکثر فیلم‌هایی که در جشنواره سینما حقیقت به نمایش در می آیند، دیده اند. جشنواره بهانه‌ای است تا جوانان و علاقه‌مندانی که فرصت تماشای فیلم‌های مستند را ندارند، بتوانند گلچینی از تولیدات یک سال را ببینند و زمان برگزاری جشنواره این امکان برایشان فراهم می شود. جشنواره برای مستندسازان و تهیه کنندگانی که در طول سال با هم ارتباط دارند برگزار نمی‌شود و اگر قرار باشد در اصفهان برگزار شود بسیاری از پاتوق های فرهنگی تهران که جوانان را کنار هم جمع می کند، از بین می رود.

این مستندساز جوان ادامه داد: تمرکز‌گرا بودن ایران و انجام رویدادهای فرهنگی در تهران، از اساس غلط است اما باید این مساله را به یاد داشته باشیم که مخاطب اصلی این نوع سینما در تهران است و استقبال از جشنواره سینما حقیقت در تهران قابل مقایسه با شهرهای دیگر نیست.