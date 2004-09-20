فعلا داوطلبانه غني سازي را ادامه مي دهيم// سفر خاتمي به تركيه مطابق زمانبندي انجام مي شود// درباره جنايت پاكدشت جز عذرخواهي از مردم چيزي براي گفتن نداريم

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" ، عبدالله رمضان زاده سخنگوي دولت در نشست هفتگي خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالي مبني بر پذيرش قطعنامه صادره در آژانس بين المللي انرژي اتمي توسط ايران و همچنين نحوه تعليق غني سازي اورانيوم گفت: مجموعه صحبتهاي آقاي روحاني كاملا نشان دهنده مواضع جمهوري اسلامي بود و قطعنامه آنگونه كه ما مي خواستيم نبود.

وي با تاكيد براينكه قطعنامه هاي آژانس بايد در چارچوب حقوقي صادر شود گفت: نبايد مواضع سياسي كشورها در قطعنامه گنجانده شود.

رمضان زاده با اشاره به مواضع روشن ايران در مسئله انرژي هسته اي گفت: ما براساس تمام معاهدات بين المللى اعم از NPT پادمان و پروتكل الحاقى خود را صاحب حق براى داشتن فناورى هسته اى مي دانيم و هيچ مرجع بين المللى نميتواند ما را از اين حق محروم كند.

رمضان زاده گفت : ما آمادگى خود را براى همكارى در چارچوب مقررات بين المللى در اين زمينه اعلام ميكنيم.

وي با اشاره به بهانه جويي هاى مختلف در هر دوره شوراى حكام توسط آمريكا ، اين بهانه جويي ها را كاملا با دلايل سياسى و با هدف اعمال فشار برآژانس دانست و گفت: ما پيش از اين عدم صحت ، عدم دقت و كذب بودن ادعاهاى آمريكا را در مورد عراق شاهد بوديم ، امروز نيز همان ادعاها در مورد ايران طرح مي شود.

وي تصريح كرد: ما به دنبال سلاح هسته اى نيستيم و موافق حذف سلاح هاى هسته اى از تمام دنيا هستيم.



سخنگوي دولت درخصوص سفر خاتمى به تركيه گفت : اين سفر مطابق زمان بندى ميان دو كشور انجام مي شود.



رمضان زاده در خصوص تصويب دو فوريت طرح الزام دولت به اخذ مجوز از مجلس در انعقاد با شركت هاى خارجى گفت: اين مسئله صراحتا به معناى تعطيل بسيارى از امور كشور در زمينه روابط خارجى است، تا بحال رسم بر اين بوده كه دولت اجازه امضاى مقدماتى موافقتنامه ها را داشته و پس از آن موافقتنامه را به تصويب مجلس مي رساندند، اما قراردادهاى تجارى كه ميان شركت ها جارى ميشود مقررات ديگرى داشت .



سخنگوي دولت گفت : اين مصوبه به آن معنا است كه تمام مذاكرات خارجى را ابتدا بايد به تصويب مجلس رساند و اين فلج كردن دستگاه سياست خارجى و اقتصادى در امور خارجى است و دولت صراحتا با آن مخالف است ، اما هر قانونى كه به تصويب مجلس برسد، دولت مكلف به اجراى آن است .

خبرنگاري در خصوص تشكيل برخي دانشگاههاي خارجي از جمله هاوايي و ارائه مدرك به دانشجويان در ايران و مخالفت وزارت علوم با فعاليت آنها پرسيد كه رمضان زاده در پاسخ گفت: موضع دولت در مورد موسسات آموزش عالي كه در سطح كشور فعاليت مي كنند كاملا مشخص و بر اساس ضوابط و مقررات مي باشد و از نظر ما هر موسسه اي كه قصد آموزش در كشور را داشته باشد بايد از مراجع ذيربط كسب مجوز كند در زمينه آموزش عالي مرجع ذيربط قانوني وزارت علوم تحقيقات و فن آوري است و هيچيك از دانشگاههاي هاوايي، سوربن و غيره از وزارت علوم مجوز لازم براي كار آموزشي در سطح كشور را كسب نكردند، بنابراين از نظر دولت و وزارت علوم مدارك اين موسسات قابل استفاده و ارزيابي نيست.



سخنگوي دولت در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه دولت بايد براي افزايش قيمت برخي كالاها از مجلس اجازه بگيرد گفت: طبيعتا منابع در آمدي دولت و همچنين هزينه هاي دولت در بودجه هاي سالانه بطور مشخص به تصويب مجلس مي رسد و دولت موظف است در چارچوب قانون بودجه كشور عمل كند و اصل اين مسئله كه درآمدهاي دولت بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد محل مناقشه هيچ كس نيست و آنچه هم كه تا امروز انجام شده مطابق مصوبات برنامه سوم بوده و در چارچوب قوانين بودجه سالانه توسط دولت به اجرا درآمده است.

وي همچنين در خصوص مصاحبه معاون پارلماني رئيس جمهور مبني بر دستگيري هاي اخير كه رئيس جمهور دو نفر را مامور كردند و اين دو نفر چه كساني هستند گفت: اسامي را اگر لازم باشد دفتر آقاي رئيس جمهور اعلام مي كند كه هنوز ضرورتي براي اعلام اسامي نيست.



از رمضان زاده همچنين در خصوص جنايت پاكدشت سوال شد كه وي در پاسخ گفت: جنايت بسيار گسترده اي اتفاق افتاده و فكر مي كنم قلب هر ايراني را جريحه دار كرده و براي كساني كه در اين زمينه مسئوليت دارند كه دولت هم بايد مسئوليت را در اين زمينه بپذيرد، در حال حاضر جز اظهار تاسف عميق و عذرخواهي گسترده از همه مردم ايران و بخصوص خانواده هاي قربانيان اين حادثه كلام ديگري را ندارم كه به زبان بياورم.



وي اضافه كرد: وزارت كشور مسئول شده كه در اين زمينه بررسي لازم را انجام دهد، قطعا كساني كه در اين زمينه قصور داشته اند بايد پاسخگو باشند و اميدواريم كه اين مسئله بگونه اي پيش رود كه همه دستگاههاي زيربط بدون پرداختن به مسائل حاشيه اي به وظايف ذاتي خود عمل كنند تا شاهد سخناني مثل سخنان جناب آقاي كروبي در زمينه وظايف دستگاهها نباشيم.