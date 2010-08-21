رقابت سه نسل از فیلمسازان برای دریافت تندیس خانه سینما

به گزارش خبرنگار مهر، امسال چهاردهمین جشن خانه سینما در حالی برگزار میشود که به دلیل رقابتی نبودن دوره قبل تعداد فیلمهای شرکت کننده در این دوره بیشتر است، حضوراین تعداد فیلم البته به تنهایی نمیتواند دلیلی برکیفیت بالای جشن امسال باشد، مهم این است که تعداد فیلمهای شاخص و قابل توجه در این رقابت چقدر است و داوران برای اعلام نام برگزیدگان چه اندازه دچار چالش میشوند.
نگاه به فهرست فیلمهایی که در چهاردهمین دوره جشن خانه سینما داوری میشوند نشان میدهد امسال به شکلی جالب سه نسل از فیلمسازان در این رقابت کنار هم قرار میگیرند و برای به دست آوردن تندیس جشن رقابت میکنند، مسعود کیمیایی با "محاکمه در خیابان" و بهرام بیضایی با "وقتی همه خوابیم" در این ضیافت شرکت میکنند، آنها در کنار ایرج قادری و داریوش مهرجویی تنها نمایندگان نسلی از سینماگران هستند که فعالیت فیلمسازیشان را پیش از پیروزی انقلاب اسلامی شروع کردهاند. "پنجمین سوار سرنوشت" به کارگردانی ایرج قادری هم در جشن امسال داوری میشود. "طهران، تهران" به کارگردانی داریوش مهرجویی هم یکی از فیلمهایی است که در جشن امسال ارزیابی میشود.
"درباره الی" به کارگردانی اصغر فرهادی یکی از پرافتخارترین فیلمهای جشن امسال
از کارگردانهای نسل انقلاب ابراهیم حاتمیکیا با فیلم سینمایی "به رنگ ارغوان" در چهاردهمین جشن شرکت میکند، "به رنگ ارغوان" یکی از گزینههای جدی تصاحب تندیس در شاخههای مختلف به ویژه بازیگری مرد است، "آناهیتا" به کارگردانی عزیزالله حمیدنژاد، "آواز گنجشکها" به کارگردانی مجید مجیدی، "پرواز مرغابیها" ساخته علی شاهحاتمی، "سنگ اول" به کارگردانی ابراهیم فروزش و "تردید" واروژ کریم مسیحی دیگر فیلمهایی هستند که در جشن روی پرده میروند.
حضور نمایندگان نسل دوم فیلمسازان در جشن امسال پررنگتر از نسل اول است و تنوع فیلمها در این بخش بیشتر است، رسول صدرعاملی با "هر شب تنهایی" و "زندگی با چشمان بسته"، تهمینه میلانی با "سوپراستار" دیگر نمایندگان نسل دوم در جشن خانه سینما هستند، اما بخش قابل توجهی از فیلمهای این دوره را کارگردانهای جوانی ساختهاند که در میان دستهبندیهای دو گروه قبلی جای نمیگیرند.
پدیدههایی چون اصغر فرهادی با "درباره الی" و شهرام مکری با "اشکان، انگشتر متبرک و چند داستان دیگر"، رامتین لوافیپور با "آرام باش و تا هفت بشمار"، مهدی رحمانی با "دیگری"، بیژن میرباقری با "دوزخ، برزخ، بهشت" و حمید نعمتالله با "بی پولی" نسلی را نمایندگی میکنند که ورودشان به سینمای ایران همراه با تزریق خونی تازه به رگهای این پیکره بوده است.
در میان فیلمهایی که نسل سوم سینماگران ساختهاند رقابت برای دریافت تندیس شدیدتر و نفسگیر و تعداد فیلمهای قابل اعتنا بیشتر است، "عیار 14" پرویز شهبازی، "هیچ" ساخته عبدالرضا کاهانی، "لطفا مزاحم نشوید" محسن عبدالوهاب، "زمزمه با باد" به کارگردانی شهرام علیدی و "هفت دقیقه تا پائیز" ساخته علیرضا امینی دیگر فیلمهای مهم نسل سوم در این جشن است.
چهاردهمین جشن خانه سینما آئینه توانایی و استعداد نسلهای مختلف سینمای ایران است، شاید در نگاهی کلی تعداد فیلمهای صرفا تجاری در جشن امسال آزاردهنده باشد اما حضور فیلمسازان بااستعداد از نسلهای تازه میتواند این امیدواری را به وجود بیاورد که نسل جدید سینمای ایران را از دایره تنگ موضوعها و رویکردهای تکراری نجات بدهد.
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