300 شخصیت شاهنامه با تایپوگرافی تصویرسازی شدند

داریوش مختاری، مجسمه‌ساز و گرافیست که این روزها کتاب "جنبش فونت دارا" مشتمل بر 15 فونت جدید از وی روانه بازار شده است، در مورد تصویرسازی شاهنامه به صورت گرافیکی به خبرنگار مهر گفت: 300 شخصیت شاهنامه را از دو سال قبل به صورت گرافیکی یعنی استفاده از خط و کلمه آغاز کردم.

وی در مورد جزئیات این طرح عنوان داشت: الان منتظر حامی مالی هستم تا بتوانم صحنه‌های رزم و بزم و به طور کلی تمام داستانها را به همین صورت کار کنم.

مختاری درباره یافتن حامی مالی ابراز داشت: البته هنوز تلاشی برای یافتن حامی مالی نداشته‌ام. من بیشتر تولید می‌کنم، آثار را نگه می‌دارم و به سراغ آثار بعدی می‌روم.هروقت حامی مالی پیدا شد، اقدام به چاپ و انتشار کارهای قبلی می‌کنم.

وی با بیان اینکه در صورت پیداشدن حامی مالی تصویرسازی داستانهای شاهنامه به صورت گرافیکی یک ساله به انجام می‌رسد، در ادامه به ذکر خصوصیات این کار پرداخت: این شاهنامه می‌تواند به صورت یک رنگ، دو رنگ تا 20 رنگ نیز چاپ شود یعنی اگر حتی از یک رنگ استفاده شود، هیچ فرقی در فضای داستان و تصویر نمی‌کند.

این مجسمه‌ساز و گرافیست در ادامه با اشاره به اینکه برای ادامه کار به یک میلیارد تومان نیاز است، از طرح دیگرش در زمینه گرافیک خبر داد: همزمان با تصویرسازی شاهنامه، هر سوره‌ قرآن را روی یک پوستر و به صورت تایپوگرافی آماده کردم که اکنون نزدیک به سه هزار پوستر شده است.

وی ضمن اظهار امیدواری از اینکه برای این اثر هم حامی مالی پیدا شود، در مورد نسل جدید گرافیست‌های کشور گفت: جوانان ما خیلی خوب و پویا هستند ولی متاسفانه موقعیت و امکانات کمی دارند. باید توجه بیشتری در مورد آنها صورت بگیرد.