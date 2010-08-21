تغییر مدیر اجرایی نمایشگاه مطبوعات / پرویزی همچنان دبیر است

این مقام مسئول در گفتگو با خبرنگار مهر با تائید خبر تغییر مدیر اجرایی این نمایشگاه گفت: محمدتقی جانفشان جایگزین مهدی نجفی فرید در سمت مدیریت اجرایی نمایشگاه مطبوعات شده است.

وی با اعلام اینکه "حدود یک هفته است این تغییر صورت گرفته است" همچنین از استعفای نجفی فرید از سمت مشاور اجرایی معاونت مطبوعاتی خبر داد.

این مقام آگاه با این حال خبر از ادامه کار محمد پرویزی به عنوان دبیر جشنواره مطبوعات خبر داد و گفت: او همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

پرویزی و نجفی فرید در ماه جاری و طی احکامی جداگانه از سوی معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد به ترتیب به عنوان دبیر و مدیر اجرایی نمایشگاه جشنواره و نمایشگاه مطبوعات منصوب شدند.

جشنواره مطبوعات امسال آثار منتشرشده در مطبوعات را در بازه زمانی اول فروردین ماه 1388 تا پایان اسفند ماه 1388 بر اساس زمینه‌ها و گرایشهای اعلام شده داوری می‌کند. مهلت اعلام شده برای ارسال آثار آخر شهریور است.