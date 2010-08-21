به گزارش خبرنگار مهر در آمل، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان آمل شامگاه جمعه در مراسم تجلیل از معتکفین گفت: در این مراسم از علی رضا هادی پور پیرمرد روستای آهنگرکلای بخش دابودشت آمل باهفت بار حضور در مراسم اعتکاف تجلیل شد.
حجت الاسلام محمد قنبری افزود: در مراسم معنوی اعتکاف امسال حدود 181 نفر سابقه بیش از سه بار حضور و 346 نفر سه بار و 409 نفر برای دومین بار شرکت کردند.
وی افزود: در مجموع در مراسم معنوی اعتکاف امسال حدود هزار و 322 نفر از قشرهای مختلف مردم این شهرستان شرکت کردند.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی آمل با بیان اینکه بیش از 85درصد از شرکت کنندگان در مراسم معنوی اعتکاف در شهرستان آمل را جوانان بوند تصریح کرد: ثبت نام جوانان در مراسم اعتکاف امسال در آمل در مقایسه با سالهای گذشته افزایش داشته است.
قنبری خاطرنشان کرد: امسال 13مسجد شهری و روستایی در شهرستان آمل برای برگزاری مراسم اعتکاف در نظر گرفته شد.
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