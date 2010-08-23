ورزشکاران آگاهانه از دوپینگ وحشت داشته باشند/ نتیجه جدیدی نداشتیم

لفطعلی پورکاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: تاکید مداوم بر عوارض ارتکاب به دوپینگ و محرومیت‎ها و جرایمی که گریبانگیر ورزشکار خاطی می‎شود در کاهش میزان استفاده از مواد نیروزا تاثیر دارد البته در صورتی که به واسطه این تاکیدها "ترس هوشمند" در میان ورزشکاران ایجاد شود.

وی ضمن تاکید بر اینکه "ترس هوشمند" از دوپینگ اصلی‏ترین نیاز برای کاهش میزان ارتکاب به این معضل است، یادآور شد: باید آگاهانه از دوپینگ ترسید. اینکه روی آوری به آن عوارضی مانند سرطان کبد و جنون مغزی را موجب می‎شود و پیشروی ورزشکار در دنیای حرفه‌ای و حتی آماتور را هم محدود می‎کند.

دبیر کل نادو ادامه داد: دوپینگ شاید باعث بالا رفتن پرچم کشور ورزشکاری در یک میدان بین‎المللی شود اما آبرویی که بعدها به خاطر برملا شدن نتایج از ورزشکار ریخته می‎شود، به هیچ چیز نمی‎ارزد. چون "وادا" بدون ملاحظه کاری با دوپینگی‎ها برخورد می‎کند. ترس از این بابت هم کارساز است.

پورکاظمی با بیان اینکه اصلی‎ترین هدف نادو از برگزاری دوره‎های آموزشی ایجاد"ترس هوشمند" از دوپینگ در میان ورزشکاران است، اظهار داشت: البته بیشتر ورزشکاران از دوپینگ می‏ترسند. آنها به این اطمینان رسیده‏اند که دوپینگ شوخی بردار نیست چون وادا و به تبعیت آن نادو، به شدت با دوپینگ ودوپینگی‏ها برخورد می‏کند.

وی خاطرنشان کرد: ورزشکاران باید آگاهانه از دوپینگ وحشت داشته باشند. درهمین راستا اخیرا 5 هزار بروشور آموزشی شامل معرفی مواد نیروزا، عوارض استفاده از آنها و راه‎های مبارزه با دوپینگ میان هیئت های استانی و ورزشکاران توزیع شد.

دبیرکل نادو با اشاره به اینکه ستاد ملی مبارزه با دوپینگ این روزها درگیر نمونه‎گیری از ورزشکاران اعزامی به بازی‎های آسیایی چین است، گفت: بعد از نتایج مربوط به دوپینگ وزنه برداران هیچ نتیجه دیگری از سوی آزمایشگاه کلن به دستمان نرسیده است.