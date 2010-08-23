ورزشکاران آگاهانه از دوپینگ وحشت داشته باشند/ نتیجه جدیدی نداشتیم

لفطعلی پورکاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: تاکید مداوم بر عوارض ارتکاب به دوپینگ و محرومیتها و جرایمی که گریبانگیر ورزشکار خاطی میشود در کاهش میزان استفاده از مواد نیروزا تاثیر دارد البته در صورتی که به واسطه این تاکیدها "ترس هوشمند" در میان ورزشکاران ایجاد شود.
وی ضمن تاکید بر اینکه "ترس هوشمند" از دوپینگ اصلیترین نیاز برای کاهش میزان ارتکاب به این معضل است، یادآور شد: باید آگاهانه از دوپینگ ترسید. اینکه روی آوری به آن عوارضی مانند سرطان کبد و جنون مغزی را موجب میشود و پیشروی ورزشکار در دنیای حرفهای و حتی آماتور را هم محدود میکند.
دبیر کل نادو ادامه داد: دوپینگ شاید باعث بالا رفتن پرچم کشور ورزشکاری در یک میدان بینالمللی شود اما آبرویی که بعدها به خاطر برملا شدن نتایج از ورزشکار ریخته میشود، به هیچ چیز نمیارزد. چون "وادا" بدون ملاحظه کاری با دوپینگیها برخورد میکند. ترس از این بابت هم کارساز است.
پورکاظمی با بیان اینکه اصلیترین هدف نادو از برگزاری دورههای آموزشی ایجاد"ترس هوشمند" از دوپینگ در میان ورزشکاران است، اظهار داشت: البته بیشتر ورزشکاران از دوپینگ میترسند. آنها به این اطمینان رسیدهاند که دوپینگ شوخی بردار نیست چون وادا و به تبعیت آن نادو، به شدت با دوپینگ ودوپینگیها برخورد میکند.
وی خاطرنشان کرد: ورزشکاران باید آگاهانه از دوپینگ وحشت داشته باشند. درهمین راستا اخیرا 5 هزار بروشور آموزشی شامل معرفی مواد نیروزا، عوارض استفاده از آنها و راههای مبارزه با دوپینگ میان هیئت های استانی و ورزشکاران توزیع شد.
دبیرکل نادو با اشاره به اینکه ستاد ملی مبارزه با دوپینگ این روزها درگیر نمونهگیری از ورزشکاران اعزامی به بازیهای آسیایی چین است، گفت: بعد از نتایج مربوط به دوپینگ وزنه برداران هیچ نتیجه دیگری از سوی آزمایشگاه کلن به دستمان نرسیده است.
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