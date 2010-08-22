افتتاح یکهزار و 918 فضای آموزشی همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید

مرتضی رئیسی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره پروژه‌های در دست اجرای سازمان نوسازی مدارس، گفت: 11 هزار و 500 کلاس درس در قالب یکهزار و 918 فضای آموزشی ابتدای مهرماه به وزارت آموزش و پرورش تحویل داده می شود.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس با بیان اینکه 20 درصد از پروژه های آموزشی را خیرین ساخته اند، گفت: البته بخشی از این پروژهها با مشارکت دولت و خیرین احداث شده است.

برخی از پروژه های مدرسه سازی همزمان با هفته دولت راه اندازی می شود.

رئیسی افزود: در بین یکهزار و 918 پروژه احداثی، بیش از 900 نمازخانه، 170 سالن ورزشی و 40 اردوگاه فرهنگی و ورزشی نیز وجود دارد.

به گفته رئیس سازمان نوسازی مدارس، بیشترین پروژههای عمرانی در عرصه مدرسه سازی و فضای آموزشی مربوط به دو استان تهران و خوزستان است.