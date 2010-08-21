محمدرضا مفیدی تهیه‌کننده این فیلم سینمایی به خبرنگار مهر گفت: مراحل فنی این فیلم تمام شده و مذاکره‌هایی برای اکران این فیلم داشته‌ایم اما هنوز زمان اکران فیلم مشخص نشده است. اگر شرایط و ترافیک اکران اجازه بدهد "زنان ونوسی، مردان مریخی" را پیش از پایان امسال اکران می‌کنیم.

در فیلم سینمایی "زنان ونوسی، مردان مریخی" امین حیایی، بهاره رهنما، شیلا خداداد،‌ امیرحسین رستمی، سحر زکریا و شراره رخام بازی می‌کنند و داستان درباره مهندس جوانی به نام سعید است که مقدار زیادی پول قرض می‌گیرد تا همسرش را برای اسکی به فرانسه بفرستد. زمان اسکی همسر مرد یخ می‌زند و...

کاظم راست‌گفتار فیلمهای سینمایی "نقاب"، "عروس خوشقدم" و "پسر تهرانی" را در کارنامه دارد.