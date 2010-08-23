احتساب شغل خانگی زنان در حسابهای اقتصادی کشور

طیبه صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر ادامه داد: یک بند از برنامه پنجم توسعه مربوط به فعالیت خانه داری زنان و حساب آن در آمار اقتصادی کشور است چرا که این فعالیت نیز ارزش اقتصادی بالایی دارد.

احتساب فعالیت خانه داری زنان در حسابهای اقتصادی کشور مانند سرانه ملی در برنامه چهارم توسعه کشور نیز گنجانده شده بود ولی اجرا نشد.

وی با اشاره به فعالیتهای فراکسیون زنان مجلس برای تصویب برنامه پنجم توسعه گفت: لایحه برنامه پنجم در حوزه زنان با کمک مرکز پژوهشهای مجلس و برگزاری چندین نشست با شورای فرهنگی- اجتماعی زنان و مرکز امور زنان و خانواده کالبد شکافی شد. در این نشستها نظرات مختلفی مطرح و این پیشنهادات جمع بندی و در زمان فرصت ارایه پیشنهادات، طرح شد.

رئیس فراکسیون زنان مجلس اظهار داشت: با توجه به اینکه امکان طرح و دفاع پیشنهادها در صحن مجلس در صورتی که مصوب کمیسیونها باشد، بیشتر است، سعی کردیم پیشنهادات خود را در مورد برنامه پنجم توسعه در کمیسیونها مطرح کنیم.

وی با اشاره به تصویب چندین پیشنهاد در کمیسیون آموزش مجلس افزود: این پیشنهادات در کمیسیون مصوب شد، به طور نمونه طرحی برای رفع مشکلات آموزش دختران در مناطق محروم به تصویب رسیده است.

صفایی با بیان اینکه پیشنهادات فراکسیون زنان برای تکمیل برنامه پنجم در حوزه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ارایه شده است گفت: همچنین پیشنهاداتی در کمیسیون فرهنگی مطرح و یک بند اساسی برای برجسته کردن مرکز زنان و خانواده تصویب شد.

وی تصریح کرد: اغلب این پیشنهادها در کمیسیون تلفیق پیگیری و تصویب شد و باید منتظر بمانیم تا در صحن علنی مجلس از آن دفاع کرده و نمایندگان به آن رای بدهند.

این نماینده مجلس با تاکید بر اهمیت برنامه پنجم توسعه به عنوان مشخص کننده آینده کشور در پنج سال آینده گفت: برای همین نمایندگان با دقت و جدیت تمام موضوعات زنان و خانواده را در برنامه پنجم توسعه بررسی کرده اند و سعی شد در اصلاح برنامه، گروههای هدف مختلف در نظر گرفته شود مانند زنان خانه دار و زنان سرپرست خانوار که باید مشاغل خانگی برای آنها تعریف شود.

وی در پاسخ به بندهای پیش بینی شده در برنامه در حوزه مشارکت اقتصادی زنان گفت: در این زمینه فعالیتهایی انجام شده است به طور نمونه اجلاس آینده وزاری زن کشورهای عضوOIC" " قرار است در کشور ما برگزار شود.