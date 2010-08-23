اختیار فارغ التحصیلان پزشکی در تعویق زمان گذراندن طرح محدود می شود

دکتر حسین مبارکی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس قانون خدمات پزشکان و پیراپزشکان کلیه افراد که از گروه پزشکی فارغ التحصیل می شوند مکلف هستند مدت 24 ماه پس از فراغت از تحصیل در داخل کشور و در مناطق مورد نیاز وزارت بهداشت و تشکیلات تابعه آن خدمت کنند.

وی اضافه کرد: ماده 3 و 4 قانون مورد نظر این فرصت را به ما می دهد تا با اجرای هرچه دقیقتر کمبود نیروی انسانی در نقاط مختلف کشور را جبران کنیم. ماده 4 مربوط به شیوه الزام معرفی فرد برای گذراندن دوران طرح است که با اجرای دقیق آن حالت اختیاری برای ثبت نام در طرح از بین می رود و در صورت عدم حضور به سقف خدمتی فرد افزوده می شود.

مبارکی خاطرنشان کرد: ماده دیگری از این قانون به اجرای تفاوت مانده زمان انجام خدمت سربازی در مقایسه با مدت قانونی طرح است که در هر دو مورد مراتب پس از بررسی های کارشناسی دقیق و تهیه دستورالعمل های لازم و تصویب در سطوح مدیریتی وزارتخانه قابلیت اجرایی و پیگیری خواهد داشت.

مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت یادآور شد: قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان که از سال 75 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده تاکنون تغییری نداشته است و در حال حاضر نیز نیازی به تغییر ندارد.

مبارکی هدف از اجرای این قانون را تامین نیروی انسانی در مناطق مورد نیاز کشور برشمرد و گفت: طبق آمار موجود سالانه حدود 25 هزار نفر در مراکز بهداشتی درمانی و مناطق محروم کشور در حال انجام خدمت مربوط از طریق این قانون هستند و در واقع مشمولین طرح نیروی انسانی بخشی از نیازهای نیروی انسانی وزارت بهداشت را در اقصی نقاط کشور بر عهده دارند.